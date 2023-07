यूक्रेन के ओड़ेसा शहर पर रूसी हमले की UNESCO ने की निंदा, कहा- विश्व धरोहर केंद्र को बनाया गया निशाना

कीव, एएफपी। रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा पर रविवार को मिसाइल से जोरदार हमला बोला। हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हुए। रूस ने द्वारा बंदरगाह शहर ओडेसा के विश्व धरोहर केंद्र की साइटों पर हमले की यूनेस्को ने कड़ी निंदा की है।

यूएन की संस्थान ने अपने एक बायन में कहा कि रूस द्वारा ओडेसा के विश्व धरोहर केंद्र पर हमले से यूनेस्को बहुत निराश है और रूसी सेना द्वारा किए गए इस निर्मम हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता है, जिसने शहर के केंद्र में कई सांस्कृतिक स्थलों को निशाना बनाया है।

UNESCO slams Russia's attack on Odesa, where sites in the Ukraine city's World Heritage centre were hit. 'UNESCO is deeply dismayed and condemns in the strongest terms the brazen attack carried out by the Russian forces, which hit several cultural sites in the city centre', the…