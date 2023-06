Russia-Ukraine War: रूस ने यूक्रेन के दो शहरों पर मिसाइल से किया हमला, एक बच्चा सहित 4 लोगों की मौत, 42 घायल

रूस ने मंगलवार को यूक्रेन के दो शहरों क्रेमेनचुक और क्रामाटो‌र्स्क पर मिसाइल हमले किए। वहीं क्रामाटो‌र्स्क के मध्य में सबसे व्यस्त जगह पर किए गए मिसाइल से हमले में एक बच्चे सहित कुल चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक रूस का यूक्रेन पर यह हमला मंगलवार स्थानीय समय के मुताबिक करीब साढ़े सात बजे हुआ।

रूस ने यूक्रेन के दो शहरों पर मिसाइल से किया हमला। फोटो- एएनआई।

कीव, एएनआई। रूस ने मंगलवार को यूक्रेन के दो शहरों क्रेमेनचुक और क्रामाटो‌र्स्क पर मिसाइल हमले किए। वहीं, क्रामाटो‌र्स्क के मध्य में सबसे व्यस्त जगह पर किए गए मिसाइल से हमले में एक बच्चे सहित कुल चार लोगों की मौत हो गई और 42 से अधिक लोग घायल हो गए। एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी है। रूसी हमले में चार लोगों की मौत और 42 घायल समाचार एजेंसी एएफपी ने पुलिस के हवाले से बताया कि रूस ने शहर पर सतह से हवा में मार करने वाली दो एस-300 मिसाइलें दागीं। यूक्रेनी आपातकालीन सेवा ने टेलीग्राम पर बताया कि हमले में 42 लोग घायल हो गए। शहर के बीचो बीच हुआ हमला डोनेट्स्क क्षेत्र के सैन्य प्रशासन के प्रमुख पावलो किरिलेंको ने बताया कि रूस का यूक्रेन पर यह हमला मंगलवार स्थानीय समय के मुताबिक करीब साढ़े सात बजे हुआ। उन्होंने कहा कि हम घायलों और मृतकों की संख्या का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमला जिस जगह पर हुआ वह शहर का केंद्र है और यहां नागरिकों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। क्रेमेनचुक के एक गांव के बाहरी इलाके में गिरी मिसाइल यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले से सीएनएन ने बताया कि रूस ने दूसरा हमला क्रेमेनचुक के एक गांव में किया। हालांकि, इस दौरान मिसाइल गांव के बाहर जाकर गिरी। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री इहोर क्लिमेंको ने टेलीग्राम पर कहा कि रूस ने जानबूझकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों को निशाना बना रहा है। मालूम हो कि ठीक एक साल पहले 27 जून 2022 को क्रेमेनचुक पर रूसी मिसाइल हमले में शॉपिंग मॉल में 22 लोग मारे गए थे।

