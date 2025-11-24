अब रुक जाएगा रूस और यूक्रेन युद्ध? 'बेहतर' शांति योजना का मसौदा तैयार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अमेरिकी शांति योजना पर चर्चा के लिए अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों के शीर्ष अधिकारियों की वार्ता हुई। अमेरिका और यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए 28-सूत्रीय शांति योजना में कमियों को दूर करने तथा संशोधित शांति योजना पर राय बनाने की भरपूर कोशिश की जिसमें यूक्रेन के हितों की रक्षा हो सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वार्ता के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि उन्होंने एक ''बेहतर शांति योजना'' का मसौदा तैयार किया है क्योंकि ट्रंप प्रशासन की शांति योजना की यूक्रेन के सहयोगियों ने यह कहते हुए आलोचना की थी कि यह रूस के पक्ष में है। उधर, रूस का कहना है कि वह यह देखने के लिए इंतजार करेगा कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच संभावित शांति योजना पर बातचीत का क्या नतीजा निकलता है।

ट्रंप की शांति योजना की आलोचना हालांकि, रूस का पक्ष लेने के लिए इस बैठक में ट्रंप की शांति योजना की आलोचना हुई और उसे यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों से विरोध का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के साथ काउंटर-प्लान का भी प्रस्ताव रखा। इस बीच, खार्किव में एक घातक ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के लोग इस शांति योजना को शक की दृष्टि से देख रहे हैं।

बातचीत के बाद मसौदा तैयार बहरहाल, अमेरिका और यूक्रेन ने एक संयुक्त बयान में कहा कि उन्होंने वार्ता के बाद एक ''बेहतर शांति योजना'' का मसौदा तैयार किया है। लेकिन, इस बाबत कोई खास जानकारी नहीं दी गई। यूक्रेन के कुछ सहयोगियों ने इस वार्ता का स्वागत किया है।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपने एक्स पोस्ट में कहा था कि रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म कराने के अमेरिकी प्रयास के लिए यूक्रेन, अमेरिका का बिल्कुल भी एहसानमंद नहीं है। यह स्थिति तब है जब अमेरिका उसे लगातार हथियार दे रहा है और यूरोपीय देश रूस से तेल भी खरीद रहे हैं।

ट्रंप के बयान के बाद क्या बोले जेलेंस्की? ट्रंप का यह बयान आने के कुछ घंटे बाद ही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने युद्ध समाप्त कराने के प्रयासों के लिए ट्रंप और अमेरिका का आभार जताया। साथ ही, यूक्रेन के सहयोग के लिए यूरोपीय यूनियन, जी 7 और जी 20 देशों का भी आभार जताया। अमेरिका ने युद्ध खत्म कराने के उद्देश्य से यूक्रेन को 28-सूत्रीय शांति योजना का मसौदा दिया है।

इस मसौदे में यूक्रेन के लिए युद्ध के दौरान रूस के कब्जे में गए डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों पर से दावा छोड़ने, सेना का आकार कम करने, नाटो में शामिल होने की इच्छा छोड़ने और युद्ध खत्म होने के बाद यूरोपीय सेना को तैनात न करने जैसी शर्तें हैं।