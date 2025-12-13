Language
    बांग्लादेश में चुनाव प्रचार के दौरान दक्षिणपंथी समूह के नेता हादी को मारी गोली, ढाका विश्वविद्यालय के तीन शिक्षकों हमला

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:24 AM (IST)

    बांग्लादेश में चुनाव प्रचार के दौरान दक्षिणपंथी समूह के नेता हादी को मारी गोली (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, ढाकाबांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने दक्षिणपंथी समूह के युवा नेता हादी को गोली मार दी। गोली सिर में लगी है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत गंभीर बनी हुई है। वह 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में उम्मीदवार भी हैं।

    मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी पर गोली चलाए जाने की घटना पर चिंता व्यक्त की है। इंकलाब मंच अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को भंग करने के अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहा था।

    पुलिस ने बताया कि दोपहर में ढाका के बिजोयनगर इलाके में हादी चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार तीन हमलावरों ने गोली चला दी।

    वहीं, आइएएनएस के अनुसार, ढाका विश्वविद्यालय के तीन शिक्षकों पर छात्रों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। ये शिक्षक अवामी लीग समर्थक शिक्षक संघ नील दल से संबद्ध हैं। वहीं, अवामी लीग पार्टी ने चुनाव कार्यक्रम को खारिज कर दिया है। साथ ही तर्क दिया है कि अंतरिम सरकार के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित नहीं किए जा सकते।

    पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम के कार्यक्रम पर रोक

    एएनआइ के अनुसार, पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम को ढाका में 13 दिसंबर को प्रस्तावित संगीत कार्यक्रम रद करना पड़ा। दरअसल, उन्हें दिसंबर के विजय माह में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से इसकी अनुमति नहीं मिल पाई। विजय माह दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की याद में मनाया जाता है।