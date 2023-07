Heatwave in US: अमेरिका और यूरोप में रिकार्डतोड़ गर्मी से झुलस रहे लोग, इटली के 16 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी

Heatwave in Europe एक ओर भारत में लगातार बारिश ने तेज गर्मी से राहत के साथ ही बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं वहीं दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप में लोग गर्मी से बेहाल हैं। अमेरिका में करीब 11 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में गर्मी का सितम जारी है। अनुमान है कि आने वाले समय में यह सारे रिकार्ड तोड़ देगी।

अमेरिका-यूरोप और जापान में रिकार्डतोड़ गर्मी (फाइल फोटो)

HighLights दक्षिणी यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी इटली के 16 शहरों में आज रेड अलर्ट जारी गर्मी के कारण ग्रीस के जंगलों में आग लगने की आशंका

रोम, एजेंसी। एक ओर भारत में लगातार बारिश ने तेज गर्मी से राहत के साथ ही बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप में लोग गर्मी से बेहाल हैं। अमेरिका में करीब 11 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में गर्मी का सितम जारी है। अनुमान है कि आने वाले समय में यह सारे रिकार्ड तोड़ देगी। दक्षिणी यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इटली के 16 शहरों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट रोम, फ्लोरेंस और बोलोग्‍ना सहित प्रमुख पर्यटक स्‍थलों पर लागू होगा और इसका स्‍वस्‍थ लोगों पर भी असर पड़ सकता है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि कैलिफोर्निया, नेवादा, एरिजोना, टेक्सास, फ्लोरिडा आदि में रविवार को 45 डिग्री तक तापमान जाने के आसार हैं। आने वाले हफ्ते में एरिजोना और नेवादा के कुछ इलाकों में तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। फीनिक्स और लास वेगास में अबतक दर्ज सभी रिकार्ड टूटने के आसार जाहिर किए गए हैं। डेथ वैली, जो पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक है, में भी रविवार को रिकार्ड गर्मी दर्ज होने की उम्मीद है। रविवार को तापमान संभावित रूप से 130F (54C) तक पहुंच जाएगा। ग्रीस के जंगलों में आग लगने की आशंका यूरोप में भी गर्मी का कहर जारी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले समय में इटली, फ्रांस, जर्मनी और पोलेंड में अगले हफ्ते और अधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इटली ने 16 शहरों के लिए अलर्ट जारी किया है। ग्रीस में शुक्रवार को 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ग्रीस के अधिकारियों ने जंगलों में आग लगने की भी आशंका जताई है। इस बीच, ब्रिटेन में तेज बारिश और हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। अगले हफ्ते अमेरिका के कुछ इलाकों में 54 डिग्री से अधिक तापमान होने की आशंका है।

Edited By: Babli Kumari