'भारत-मलेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंध होंगे और मजबूत', PM इब्राहिम से मुलाकात के बाद बोले राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय रक्षा व रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीके तलाशने के लिए मलेशिया की यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी यात्रा के दौरान कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर मलेशिया के पीएम के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। भारत-मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचि की गहराई से सराहना करते हैं।

