रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने सिडनी पहुंचे राजनाथ सिंह, ऑस्ट्रेलिया के PM के साथ करेंगे बड़ी बैठक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सिडनी पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना है। आस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सिडनी किंग्सफोर्ड स्मिथ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया।

यात्रा के दौरान भारत और आस्ट्रेलिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इनमें पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) शामिल है, जिस पर भारत के नौसेना उप प्रमुख और आस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड हस्ताक्षर करेंगे।

करेंगे उच्च स्तरीय बैठक रक्षा खुफिया जानकारी साझा करने पर एक व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। इस यात्रा में आस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस, विदेश मंत्री पेनी वोंग और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ उच्च स्तरीय बैठकें होंगी।