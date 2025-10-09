Language
    रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने सिडनी पहुंचे राजनाथ सिंह, ऑस्ट्रेलिया के PM के साथ करेंगे बड़ी बैठक

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:55 AM (IST)

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिडनी पहुंचे हैं, जिसका उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। इस यात्रा के दौरान पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। वे ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री सहित उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे, जहां क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा की जाएगी। सिंह नौसैनिक अड्डे का दौरा करेंगे और भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे।

    सिडनी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (फोटो सोर्स- आईएएनएस)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सिडनी पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना है। आस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सिडनी किंग्सफोर्ड स्मिथ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया।

    यात्रा के दौरान भारत और आस्ट्रेलिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इनमें पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) शामिल है, जिस पर भारत के नौसेना उप प्रमुख और आस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड हस्ताक्षर करेंगे।

    करेंगे उच्च स्तरीय बैठक

    रक्षा खुफिया जानकारी साझा करने पर एक व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। इस यात्रा में आस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस, विदेश मंत्री पेनी वोंग और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ उच्च स्तरीय बैठकें होंगी।

    दोनों पक्ष क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों, विशेष रूप से ¨हद-प्रशांत क्षेत्र की समीक्षा करेंगे। राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में आस्ट्रेलियाई संसद में औपचारिक स्वागत, युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करना और सिडनी में रक्षा उद्योग सम्मेलन में भाग लेना भी शामिल है। वह एचएमएएस कुट्टाबुल नौसैनिक अड्डे का दौरा करेंगे और भारतीय समुदाय के सदस्यों से मिलेंगे।