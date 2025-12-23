जर्मनी में राहुल गांधी ने फिर उठाया 'वोट चोरी' का मुद्दा, भड़की बीजेपी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जर्मनी के दौरे पर गए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला करते हुए 'वोट चोरी' का आरोप लगाया और कहा कि भारत के संस्थागत ढांचे पर व्यापक स्तर पर हमला हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बर्लिन के हर्टी स्कूल में 'राजनीति सुनने की कला है' विषय पर एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि 2024 में हुए हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग के समक्ष औपचारिक रूप से चिंता जताई थी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

उन्होंने कहा, 'हम बुनियादी रूप से मानते हैं कि भारत में चुनावी मशीनरी में समस्या है। दूसरी बात यह है कि हमारे संस्थागत ढांचे पर समग्र कब्जा हो गया है।'' उन्होंने कहा कि प्रमुख संस्थानों से समझौता कर लिया गया है।'

राहुल गांधी ने भाजपा पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया कांग्रेस नेता ने कहा कि खुफिया एजेंसियों सीबीआइ और ईडी को केंद्र ने अपना हथियार बना लिया है। इनके जरिये विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। राहुल ने कहा- 'देखिए, ईडी और सीबीआइ के पास भाजपा के लोगों के खिलाफ कितने मामले हैं? आपको उत्तर शून्य मिलेगा। और देखिए जो उनका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ कितने मामले हैं।''

उन्होंने कहा, 'भाजपा भारत के संस्थागत ढांचे को अपना मानती है और इसलिए वह इसका उपयोग अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए करती हैं। देखिए, भाजपा के पास कितना पैसा है और विपक्ष के पास कितना है। आपको 30:1 का अनुपात दिखाई देगा।'

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल उन्होंने कहा कि विपक्ष को प्रणालीगत चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्रिय रूप से तरीके विकसित करने चाहिए। राहुल ने हाल की चुनावी जीतों का उल्लेख करते हुए कहा, 'हमने तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते हैं। हमने भारत में चुनावों की निष्पक्षता के मुद्दों को उठाया है।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने दावों के समर्थन में सुबूत भी पेश किए हैं।

उन्होंने फिर दोहराया कि हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा-''हमारे देश के संस्थागत ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है। हमने चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछे।

हरियाणा में एक ब्राजीलियाई महिला 22 बार मतदान सूची में थी.. हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।'' विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए से जुड़े एक सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन को अक्सर सिर्फ चुनावों के नजरिए से देखा जाता है। उन्होंने कहा- ''इसे थोड़ा अलग तरह से देखिए। आइएनडीआइए की सभी पार्टियां आरएसएस की मूल विचारधारा से सहमत नहीं हैं।'