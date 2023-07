Quran Burning Denmark: डेनमार्क में मिस्त्र और तुर्किये के दूतावासों के सामने जलाई गई कुरान

डेनमार्क और स्वीडन ने मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान जलाए जाने की घटना पर चिंता जताई है लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के तहत मिले अधिकारों के चलते सुरक्षा न कर पाने की बात भी कही। कुरान जलाए जाने के विरोध में पिछले हफ्ते इराक में प्रदर्शनकारियों ने बगदाद स्थित स्वीडिश दूतावास में तोड़फोड़ व आगजनी की थी। कोपेनहेगन में डेनिश देशभक्त कहे जाने वाले प्रदर्शनकारियों ने कुरान जलाई।

मिस्त्र और तुर्किये के दूतावासों के सामने कुरान की प्रति जलाई गई।(फोटो सोर्स: रॉयटर्स)

