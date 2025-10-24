Language
    पुतिन ने किम जोंग उन के साथ किया रक्षा समझौता, बोले- अमेरिकी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा रूस

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:45 AM (IST)

    Hero Image

    किम जोंग उन और पुतिन ने एक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, सियोल। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन पर मास्को के पूर्ण आक्रमण का समर्थन करने के लिए रूस को सैनिक, गोला-बारूद और मिसाइलें भेजी हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि उनके देश और रूस के बीच सैन्य भाईचारा बिना रुके आगे बढ़ेगा। सरकारी मीडिया केसीएनए ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

    मॉस्को के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों ने लड़ी लड़ाई

    केसीएनए ने बताया कि कि ने यह टिप्पणी उत्तर कोरियाई सैनिकों के लिए एक स्मारक के शिलान्यास समारोह में भाषण के दौरान की, जिन्होंने यूक्रेन के साथ मॉस्को के चल रहे युद्ध के दौरान रूस के कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी थी।

    लड़ाई में लगभग 2,000 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए

    कीव और सियोल का अनुमान है कि उत्तर कोरिया ने रूस से आर्थिक और सैन्य तकनीकी सहायता के बदले में युद्ध में 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए थे। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने सितंबर में अनुमान लगाया था कि लड़ाई में लगभग 2,000 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए थे।

    अमेरिकी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा रूस- पुतिन

    रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि रूस कभी भी अमेरिका या किसी अन्य देश के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने आगाह किया कि रूस के अंदर किसी भी हमले का जवाब बहुत गंभीर और जबरदस्त होगा।

    पुतिन ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंध एक ''गैर-मित्र'' कार्रवाई है और इसके कुछ निश्चित परिणाम होंगे, लेकिन ये हमारी आर्थिक स्थिति को अधिक प्रभावित नहीं करेंगे। रूस का ऊर्जा क्षेत्र आश्वस्त है।

     कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेता

    उन्होंने कहा, ''यह निश्चित रूप से रूस पर दबाव बनाने का एक प्रयास है, लेकिन कोई भी स्वाभिमानी देश और कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेता।''

    पुतिन ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों का संतुलन बिगड़ने से कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है जो अमेरिका जैसे देशों के लिए असुविधाजनक होगी, खासकर अमेरिका के आंतरिक राजनीतिक कैलेंडर को देखते हुए।

    रूस के अंदर किसी भी तरह के हमले का जवाब होगा बहुत गंभीर

    डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा यूक्रेन पर पश्चिमी सहयोगियों द्वारा प्रदान की गई कुछ लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को हटाने और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की 3,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली घरेलू मिसाइलों के बारे में टिप्पणी संबंधी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बारे में पुतिन ने कहा, ''यह तनाव बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन अगर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल रूसी क्षेत्र पर हमला करने के लिए किया जाता है, तो जवाब बहुत गंभीर होगा। उन्हें इस बारे में सोचने दीजिए।''