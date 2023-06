Suriname: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मामा शरणन स्मारक का किया दौरा, दी श्रद्धांजलि

पैरामारिबो, एएनआई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को सूरीनाम और सर्बिया की छह दिवसीय यात्रा के लिए राष्ट्रीय राजधानी से रवाना हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारामारिबो में स्थित जोहान एडोल्फ पेंगल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सूरीनाम के प्रोटोकॉल प्रमुख और देश में भारतीय राजदूत ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 जून को मामा शरणन स्मारक पर माल्यार्पण किया और बाबा और माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

Suriname | President Droupadi Murmu laid a wreath at the Mama Sranan monument and paid homage at the Baba and Mai monument on June 5.



President Murmu will be in Suriname on a state visit till June 6, at the invitation of Suriname President Chandrikapersad Santokhi. pic.twitter.com/yxvXqVRpGw