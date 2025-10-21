Language
    म्यूजिक, कॉमेडी और स्पोर्ट्स... ये हैं दुनिया के वो सबसे बड़े नेता जिनका राजनीति के साथ अलग है कॉन्सेप्ट

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:16 PM (IST)

    दुनिया में कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी सफलता हासिल की है। इनमें जापान की साने ताकाइची, जो कभी हेवी मेटल संगीत की दीवानी थीं, डॉ. मनमोहन सिंह, जो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, और इमरान खान, जो एक मशहूर क्रिकेटर थे, शामिल हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की कॉमेडियन थे और व्लादिमीर पुतिन खुफिया विभाग में थे। बराक ओबामा ने आइसक्रीम पार्लर में भी काम किया।

    Hero Image

    दुनियाभर के वो राजनेता जिनका राजनीति से अलग है पेशा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया में हर कोई कई प्रतिभाओं के साथ जन्म लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ उनमे वहीं हिस्सा देख पाते हैं जो हमें दिखाया जाता है। देश के नीति निर्माताओं को अक्सर हम गंभीर व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। पर कई बार उनका वो चेहरा भी सामने आता है जो उनके व्यक्तित्व से काफीअलग होता है। आइये जानते हैं दुनियाभर के उन राजनेताओं के बारे में जिन्होंने राजनीति के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी मुकाम हासिल किया।

    जापान की नयी प्रधानमंत्री साने ताकाइची, जिन्हें देश की पहली महिला पीएम बनने का गौरव प्राप्त हुआ वो कभी हेवी मेटल संगीत की दीवानी थीं। ताकाइची को ड्रम बजाने का शौक था। साने ताकाइची अपने कॉलेज के दिनों में ड्रम और पियानो बजाती थीं। ताकाइची को मोटरसाइकिलों चलाने में भी रूचि थी। उनके पास कावासाकी Z400GP थी। सीएनएन के अनुसार ताकाइची ने 32 साल की उम्र में सांसद बनने के बाद अपनी सबसे प्रिय मोटरसाइकिल को छोड़ दिया।

    पीएम बनाने से पहले डॉ. मनमोहन सिंह

    भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का सार्वजनिक सेवा में आने से पहले एक लंबा शैक्षणिक जीवन रहा है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सीनियर लेक्चरार और बाद में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया था। वे बाद में देश के एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के रूप में जाने गये। 

    प्रधानमंत्री बनाने से पहले एहूद बराक

    इज़राइल के सबसे सम्मानित सैनिक एहूद बराक ने इज़राइल रक्षा बलों में 35 सालों तक सेवा की, जहां वे जनरल स्टाफ के प्रमुख (1991-1995) बने। टाइम्स ऑफ़ इज़राइल की रिपोर्ट के अनुसार, बाद मे वे राजनीति में आयें और साल 1999 से 2001 तक इजरायल के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया।

    इमरान खान: क्रिकेटर से राजनीति का सफर

    राजनीति में आने से पहले, इमरान खान एक मशहूर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम के कप्तान थे। उन्होंने 1992 में पाकिस्तान को पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी की बनाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने।

    पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का जीवन

    पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने 1986 में क्वांटम रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। राजनीति में आने से पहले वो पूर्वी बर्लिन में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री में रिसर्च वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहीं थीं।

    वोलोदिमीर जेलेंस्की: कॉमेडियन से नेता बनने तक

    युक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिरज़ेलेंस्की 2019 से पहले तक एक मशहूर कॉमेडियन थे। वे कॉमेडीप्रोडक्शन कंपनी 'क्वार्टल 95' के को-फाउंडर भी रहे हैं। उन्होंने हिट टीवी शो 'सर्वेंट ऑफ द पीपल' (2015-2019) में अभिनय भी किया, जहां उन्होंने एक हाई स्कूल शिक्षक की भूमिका निभाई, जो अप्रत्याशित रूप से देश का नेता बन गया।

    व्लादिमीर पुतिन: खुफिया विभाग के अधिकारी से सत्ता की कुर्सी तक

    रूस के राष्ट्रपति बनने से पहले व्लादिमीरपुतिनसोवियत संघ की खुफिया एजेंसी, केजीबी में 15 साल तक अधिकारी रहे थे। वह एक जूडोका भी हैं, उन्होंने छोटी उम्र से ही जूडो और सैम्बो की ट्रेनिंग ली थी और ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया।

    बराक ओबामा: आइसक्रीम स्कूपर से कैसे बने अमेरिका के राष्ट्रपति

    वॉयस ऑफ अमेरिका के अनुसार , पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 16 साल की उम्र में पहली नौकरी की थी। जहां वो होनोलूलू स्थित बास्किन-रॉबिन्स की एक दुकान में आइसक्रीम स्कूपर के रूप में काम करते थे। इस नौकरी ने उन्हें "ज़िम्मेदारी, कड़ी मेहनत और पढ़ाई के साथ नौकरी का संतुलन" बनाना सिखाया, हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि आइसक्रीम से भरे टब हाथों को बहुत दर्द  पहुंचाते थे।