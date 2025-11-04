Language
    यूक्रेन का पोक्रोव्स्क बना जंग का मैदान, दोनों देशों की सेना आमने-सामने

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    यूक्रेन का पोक्रोव्स्क शहर रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध का मैदान बन गया है। रूस इस महत्वपूर्ण शहर पर कब्ज़ा करने के लिए एक साल से अधिक समय से प्रयास कर रहा है। यूक्रेनी सेना अतिरिक्त बलों और हथियारों के साथ जवाबी कार्रवाई कर रही है। जेलेंस्की ने अमेरिका से लंबी दूरी के हथियारों की मांग की है।

    पोक्रोव्स्क में रूसी-यूक्रेनी सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन का पोक्रोव्स्क शहर इस समय रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच लड़ाई का मैदान बन गया है। दोनों सेनाओं के बीच यहां भीषण लड़ाई चल रही है। यह पश्चिम यूक्रेनी शहर परिवहन और लाजिस्टिक केंद्र है, जिस पर रूस कब्जे के लिए एक वर्ष से ज्यादा समय से प्रयास कर रहा है।

    यूक्रेनी सेना ने मंगलवार को बताया कि इस महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर में भीषण लड़ाई चल रही है। अतिरिक्त बलों को वहां भेज दिया गया है। इसके अलावा और हथियार एवं उपकरण भेजे जा रहे हैं। इधर, रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसके सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों से 35 भवनों को खाली करा लिया है।

    मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि रूसी बलों ने खार्किव क्षेत्र में कुपियंसक के समीप यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया है। हालांकि यूक्रेन ने किसी भी स्थान पर अपने सैनिकों के घेरे जाने की खबर से इन्कार किया है। उल्लेखनीय है कि रूस ने फरवरी, 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। तब से यह युद्ध जारी है। युद्ध से पहले पोक्रोव्स्क में करीब 60 हजार लोग रहते थे, लेकिन यहां के ज्यादातर लोग पलायन कर गए हैं। रूस इस शहर पर कब्जा करना चाहता है।

    जेलेंस्की ने अमेरिका से फिर मांगे हथियार

    यूक्रेनी राष्ट्रपति वालोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से रूस के खिलाफ लड़ाई में लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की फिर मांग की है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के एक कार्यक्रम में रूस पर और पश्चिमी प्रतिबंध लगाने का आग्रह भी किया है।

    (न्यूज एजेंसी रायटर के इनपुट के साथ)