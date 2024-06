G7 Summit Live Updates: PM Modi ने राष्ट्रपति मैक्रों से की मुलाकात; दोनों नेताओं ने रक्षा, परमाणु सहित इन मुद्दों पर की चर्चा

🇮🇳🇫🇷| Taking Strategic Partnership to new levels!



PM @narendramodi met

President @EmmanuelMacron of France on the sidelines of the 50th G7 Summit in Apulia, Italy.



The two leaders discussed ways to further strengthen partnership including in areas of defence, nuclear, space,… pic.twitter.com/0Ti1tK4nWH— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 14, 2024

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैकों को दी शुभकामनाएं

वहीं, राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ हमारी एक साल में चौथी मुलाकात है। उन्होंने आगे कहा कि यह दर्शाता है कि हम भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैक्रों के साथ हुई मुलाकात के दौरान रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, एआई, ब्लू इकोनॉमी और कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों को इस दौरान अगले महीने से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक की मेजबानी के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

Had an excellent meeting with my friend President @EmmanuelMacron. This is our fourth meeting in one year, indicating the priority we accord to strong India-French ties. Our talks covered numerous subjects such as defence, security, technology, AI, Blue Economy and more. We also… pic.twitter.com/l52eHhJclL— Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024

G7 Summit Live Updates: ऋषि सुनक से मिले PM Modi

पीएम मोदी ने इटली में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश सेमीकंडक्टर, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने रक्षा क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के बारे में भी बात की।

It was a delight to meet PM @RishiSunak in Italy. I reiterated my commitment to further strengthen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership in the third term of the NDA Government. There is great scope to deepen ties in sectors like semiconductors, technology and trade.… pic.twitter.com/ehjhFY89cE— Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024

पदभार संभालने के बाद पीएम की है पहली विदेश यात्रा

मालूम हो कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पीएम मोदी ने तीसरी बार देश की बागडोर संभाली है। तीसरी बार पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी और मैक्रों की मुलाकात जनवरी में हुई थी। उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के 75वें गणतंत्र दिवस में भाग लेने नई दिल्ली आए हुए थे।

यह भी पढ़ेंः

PM Modi Italy Visit: मेलोनी से मुलाकात-बाइडन से भी होगी बात! G7 को लेकर ये है पीएम मोदी का पूरा प्लान