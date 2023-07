फ्रांस के राजदूत ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा- उनका दृष्टिकोण बेहद दूरदर्शी है; मैक्रों को लेकर कही यह बात

द बोर्ड ऑफ बिजनेस फ्रांस के अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए फ्रांसीसी राजदूत पास्कल काग्नी ने शुक्रवार को पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का दृष्टिकोण बेहद दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी है। पास्कल ने भारत-फ्रांस सीईओ फोरम में भाग लेने के बाद यह टिप्पणी की। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की संयुक्त प्रेस बैठक के बाद भारत-फ्रांस सीईओ फोरम आयोजित किया गया था।

फ्रांस के राजदूत ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा- उनका दृष्टिकोण अत्यंत दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी है

पेरिस, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) का दृष्टिकोण 'बेहद दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी' है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (French President Emmanuel Macron) के साथ अविश्वसनीय रूप से मेल खाता है। यह बात द बोर्ड ऑफ बिजनेस फ्रांस के अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए फ्रांसीसी राजदूत पास्कल काग्नी ने शुक्रवार को कही। भारत और फ्रांस के बीच अधिक निवेश और साझेदारी की जरूरत पास्कल ने भारत और फ्रांस के बीच अधिक निवेश और साझेदारी का आह्वान किया। उन्होंने एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में कहा, ''मेरा मानना है कि कुल मिलाकर यह बेहद दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण है। इसलिए हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। मुझे लगता है कि यह राष्ट्रपति मैक्रों के साथ अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से मेल खाता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हमें इसका एहसास हो। मैं 20 वर्षों से भारत के समर्थन में हूं और अब समय आ गया है कि हम इसे और मजबूत तरीके से करें। इसलिए फ्रांस और भारत के बीच अधिक निवेश और अधिक साझेदारी की जरूरत है। भारत-फ्रांस सीईओ फोरम में बोले पास्कल पास्कल काग्नि ने भारत-फ्रांस सीईओ फोरम में भाग लेने के बाद यह टिप्पणी की। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की संयुक्त प्रेस बैठक के बाद भारत-फ्रांस सीईओ फोरम आयोजित किया गया था। पास्कल ने कहा, हमने उन विषयों पर चर्चा की, जहां हम राफेल, रक्षा, पनडुब्बियों और हवाई जहाज के माध्यम से सफल हुए हैं, लेकिन यदि आप आगे देखना चाहते हैं तो ऐसे विषय भी हैं, जो और भी महत्वपूर्ण हैं, जो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) से संबंधित है, एक हरित परिवर्तन (Green Transitions) से संबंधित है, जहां फ्रांस को नवीकरणीय ऊर्जा में अपने ऊर्जा मिश्रण के बड़े हिस्से के साथ अग्रणी स्थान मिला है। अनिवार्य रूप से सभी विषय योजना 2030 में अंतर्निहित हैं, जो 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना है, जिसमें हम अनिवार्य रूप से इसका आधा हिस्सा अपनी अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने के लिए निवेश करते हैं। इसलिए ये ऐसे विषय हैं, जो हमारे भारतीय मित्रों और पीएम मोदी के दिल के बहुत करीब हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसे ठोस शब्दों में अनुवाद करने में सक्षम होंगे। 'पिछले 24 घंटे में हुई बैठकें अविश्वनीय रही हैं' पास्कल कैग्नि ने कहा कि पिछले 24 घंटों में हुई बैठकें अविश्वसनीय रही हैं। उन्होंने कहा, पिछले 24 घंटों में कुल मिलाकर बैठकें अविश्वसनीय रही हैं। राष्ट्रपति मैक्रों की प्रतिबद्धता यह है कि अगले वर्ष हम 'फ्रांस चुनें' शिखर सम्मेलन में सम्मानित देशों में से एक होने के लिए आमंत्रित करके भारत का सम्मान करना चाहेंगे। हम बहुत व्यापार-अनुकूल देश हैं। अब समय आ गया है कि जब फ्रांसीसी कंपनी भारत में 400,000 नौकरियां पैदा कर रही है तो हमें भारत की बुद्धिमत्ता, प्रतिभा का और अधिक लाभ मिले। पीएम मोदी ने की व्यापारिक नेताओं की तारीफ पीएम मोदी ने शुक्रवार को भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी को मजबूत करने में व्यापारिक नेताओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने भारत-फ्रांस सीईओ फोरम में कहा, मैं आपको बैस्टिल दिवस की बधाई देता हूं। इस वर्ष हम अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। आप जैसे व्यापारिक नेताओं ने इस साझेदारी में बहुत योगदान दिया है।

Edited By: Achyut Kumar