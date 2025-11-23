Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    G-20 Summit 2025: पीएम मोदी का मेलोनी के साथ हंसी-मजाक, लूला को गले लगाया; समिट में छाए PM मोदी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    पीएम मोदी ने अपने ब्रिटिश समकक्ष कीएर स्टार्मर, मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डासिल्वा और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस से मुलाकात की। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पीएम मोदी का मेलोनी के साथ हंसी-मजाक, लूला को गले लगाया (फोटो- एक्स)

    एएनआइ, जोहानिसबर्ग। जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को अपनी इतालवी समकक्ष जार्जिया मेलोनी से मुलाकात की। जोहानिसबर्ग में शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र से पहले दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया और गर्मजोशी से अभिवादन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में मोदी और मेलोनी को हंसी-मजाक करते देखा जा सकता है। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात जून में कनाडा में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।

    शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की और कहा कि उन्होंने वैश्विक प्रगति और समृद्धि के लिए साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

    पीएम मोदी ने अपने ब्रिटिश समकक्ष कीएर स्टार्मर, मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस से मुलाकात की।

    प्रेट्र के अनुसार, लूला से मुलाकात के बाद मोदी ने कहा कि भारत और ब्राजील अपने लोगों के फायदे के लिए कारोबार और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।

    इस मुलाकात के दौरान भी दोनों नेताओं की गर्मजोशी देखी गई और उन्होंने गले लगकर अभिवादन किया। स्टार्मर से मुलाकात को अद्भुत बताते हुए मोदी ने कहा कि यह वर्ष भारत-ब्रिटेन साझेदारी में नई ऊर्जा लेकर आया है और हम इसे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाते रहेंगे।

    पीएम मोदी मोदी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि वह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर बहुत खुश हुए, जिनके साथ उनकी विभिन्न मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई। भारत-फ्रांस के रिश्ते दुनिया की भलाई के लिए एक मजबूत ताकत बने हुए हैं! प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरस के साथ उनकी बहुत सार्थक बातचीत हुई। 