PM Modi in Ukraine Live Updates: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच कीव पहुंचे पीएम मोदी, जल्द राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात

एएनआई, कीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कीव पहुंचे। 'रेल फोर्स वन' ट्रेन से सफर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कीव पहुंचे। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी बात की। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 7 घंटे ही कीव में रहेंगे।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi reaches Kyiv from Poland to begin his one-day visit to Ukraine.



This is the first visit by an Indian Prime Minister to Ukraine since its independence from the Soviet Union in 1991.



