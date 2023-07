'ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के बीच पुल बना भारत', फ्रांसीसी अखबार को दिए साक्षात्कार में पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा?

PM Modi France Visit फ्रांस दोरे पर गए पीएम मोदी आज राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम उनके साथ डिनर पोलिटिक्स भी करने वाले हैं। इस बीच पीएम मोदी ने फ्रांसीसी अखबार लेस इकोस को एक साक्षात्कार दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के बिना अब दुनिया का विकास सम्भव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के संबंध इस दौरे के बाद और बेहतर होंगे।

नई दिल्ली, एजेंसी। PM Modi France Visit फ्रांस दोरे पर गए पीएम मोदी आज राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। पीएम उनके साथ डिनर पोलिटिक्स भी करने वाले हैं। इस बीच पीएम मोदी ने फ्रांसीसी अखबार लेस इकोस को एक साक्षात्कार दिया। साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा कि भारत के बिना अब दुनिया का विकास सम्भव नहीं है। ग्लोबल साउथ के विकास के लिए भारत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं भारत को उस मजबूत कंधे के रूप में देखता हूं, जिसके तहत अगर ग्लोबल साउथ को ऊंची छलांग लगानी है, तो भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए वह कंधा बन सकता है। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ के साथ भी अपने संबंध बना सकता है और उस अर्थ में भारत एक प्रकार का पुल बन सकता है। इसलिए, मुझे लगता है कि हमें इस कंधे, इस पुल को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि उत्तर और दक्षिण के बीच संबंध मजबूत बनें और ग्लोबल साउथ खुद मजबूत बन सकता है। भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण मोड़ पर पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हो गए हैं और मुझे लगता है कि हम अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। पीएम ने कहा कि अगर हम महामारी के बाद की वैश्विक व्यवस्था और इसके आकार को देखें, तो मुझे लगता है कि हमारी रणनीतिक साझेदारी का आगे बढ़ना ही सकारात्मक अनुभव है। पीएम ने कहा कि अब मैं अगले 25 वर्षों के रोडमैप पर काम करने के लिए तत्पर हूं, जो मुझे लगता है कि रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम ने कहा कि दोनों देशों का रिश्ता मजबूत, विश्वसनीय और सुसंगत है। यह हर तूफान में भी स्थिर और लचीला रहा है।

