PM Modi France Visit: लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए पीएम मोदी, नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका है ये पुरस्कार

नई दिल्ली, शालिनी कुमारी। Grand Cross of the Legion of Honour: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस यानी बैस्टिल दिवस परेड में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल होंगे।

फ्रांस में पीएम मोदी का स्वागत काफी गर्मजोशी से किया गया है। पीएम मोदी के लिए राष्ट्रपति मैक्रों की ओर से रात्रिभोज का आयोजन किया गया था। इस दौरान राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया। दरअसल, यात्रा के पहले दिन का बड़ा आकर्षण वह ऐतिहासिक क्षण था जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने भारतीय नेता को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया।

यह सैन्य और नागरिक सम्मान में फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस सम्मान के लिए पीएम मोदी ने पूरे देश की ओर से राष्ट्रपति मैक्रों को धन्यवाद कहा।

It is with great humility that I accept the Grand Cross of the Legion of Honor. This is an honour for the 140 crore people of India. I thank President @EmmanuelMacron, the French Government and people for this gesture. It shows their deep affection towards India and resolve for… pic.twitter.com/Nw7V1JVgpb