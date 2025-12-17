Pics: इथियोपिया में मोदी मैजिक, पीएम अबी अहमद अली ने खुद कार ड्राइव कर एयरपोर्ट पर छोड़ा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के दौरान मंगलवार को इथियोपिया पहुंचे, जहां से आज ओमान के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी को इथियोपिय ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा पर हैं। मंगलवार को पीएम मोदी इथोपिया पहुंचा, जहां इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद वह मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर होटल तक भी ले गए। वहीं, आज बुधवार को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद पीएम मोदी को अपनी कार में बैठाकर एयरपोर्ट लाकर विदा किया।
दरअसल, आज पीएम मोदी इथियोपिया की संसद में अपना संबोधन किया। इस दौरान कहा कि आज आपके सामने खड़ा होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। शेरों की धरती इथियोपिया में होना बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे घर जैसा महसूस हो रहा है क्योंकि भारत में मेरा गृह राज्य गुजरात भी शेरों का घर है।
इथोपिया के बाद पीएम मोदी ओमान के लिए रवाना हो गए हैं। ओमान जाने के लिए पीएम मोदी को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने अपनी कार में बिठाकर एयरपोर्ट तक छोड़ा और ओमान के लिए विमान में सवार होने से पहले उन्हें व्यक्तिगत रूप से विदा किया।
स्टैंडिंग ओवेशन से गूंजी इथियोपिया संसद
इथियोपिया की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोरदार संबोधन के बाद सांसदों ने खड़े होकर पूरे 90 सेकंड तक तालियां बजाकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। यह सम्मान भारत-इथियोपिया की गहरी मित्रता और सांस्कृतिक जुड़ाव के प्रतीक को दर्शाता है।
तीन देशों की यात्रा पर पीएम मोदी
प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा पर हैं। 15-16 दिसंबर को पीएम मोदी ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से द्विपक्षीय वार्ता की। 16-17 दिसंबर को पीएम मोगी इथियोपिया के दौरे रहें। वहीं, अब अंतिम चरण में 17-18 दिसंबर को वो ओमान के लिए रवाना हो गए हैं। ओमान सल्तन के दौरे पर पीएम मोदी की मुलाकात सुल्तान हैथम बिन तारिक से होगी। 2023 के बाद ओमान में यह पीएम मोदी की दूसरी यात्रा होगी।
#WATCH | Addis Ababa | PM Abiy Ahmed of Ethiopia again drove PM Modi in his car to the airport and personally bid farewell to him as he emplaned for Oman pic.twitter.com/j6DiJ5v2K6— ANI (@ANI) December 17, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।