Pics: इथियोपिया में मोदी मैजिक, पीएम अबी अहमद अली ने खुद कार ड्राइव कर एयरपोर्ट पर छोड़ा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा पर हैं। मंगलवार को पीएम मोदी इथोपिया पहुंचा, जहां इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद वह मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर होटल तक भी ले गए। वहीं, आज बुधवार को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद पीएम मोदी को अपनी कार में बैठाकर एयरपोर्ट लाकर विदा किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, आज पीएम मोदी इथियोपिया की संसद में अपना संबोधन किया। इस दौरान कहा कि आज आपके सामने खड़ा होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। शेरों की धरती इथियोपिया में होना बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे घर जैसा महसूस हो रहा है क्योंकि भारत में मेरा गृह राज्य गुजरात भी शेरों का घर है।

इथोपिया के बाद पीएम मोदी ओमान के लिए रवाना हो गए हैं। ओमान जाने के लिए पीएम मोदी को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने अपनी कार में बिठाकर एयरपोर्ट तक छोड़ा और ओमान के लिए विमान में सवार होने से पहले उन्हें व्यक्तिगत रूप से विदा किया।

स्टैंडिंग ओवेशन से गूंजी इथियोपिया संसद इथियोपिया की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोरदार संबोधन के बाद सांसदों ने खड़े होकर पूरे 90 सेकंड तक तालियां बजाकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। यह सम्मान भारत-इथियोपिया की गहरी मित्रता और सांस्कृतिक जुड़ाव के प्रतीक को दर्शाता है।