PM Visit To UAE: आधिकारिक यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे पीएम मोदी, प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आधिकारिक यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक करने के लिए आधिकारिक यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी पहुंचे हैं।

Grateful to Crown Prince HH Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan for welcoming me at the airport today. pic.twitter.com/3dM8y5tEdv July 15, 2023

अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर बैठक करेंगे।

प्रधानमंत्री फ्रांस की अपनी दो दिवसीय यात्रा के समापन के बाद शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए।

Landed in Abu Dhabi. I look forward to the deliberations with HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, which will further deepen India-UAE cooperation. @MohamedBinZayed pic.twitter.com/l3alPoKjXK— Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2023

पीएम मोदी ने अपनी फ्रांस यात्रा को "यादगार" बताया और कहा कि यह और भी विशेष है क्योंकि उन्होंने बैस्टिल दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और फ्रांस के लोगों का भी आभार व्यक्त किया।

अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी ने कहा, यह फ्रांस यात्रा यादगार थी। इसे और भी खास बना दिया गया क्योंकि मुझे बैस्टिल दिवस समारोह में हिस्सा लेने का मौका मिला।

भारतीय दल को परेड में गौरवपूर्ण स्थान पाते देखना अद्भुत था। मैं असाधारण गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए राष्ट्रपति @EmmanuelMacron और फ्रांसीसी लोगों का आभारी हूं। दोस्ती आगे बढ़ती रहे!"

पीएम मोदी की देश की आधिकारिक यात्रा से पहले दुबई के बुर्ज खलीफा ने कल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग प्रदर्शित किए।