'हमारे रिश्ते भरोसे की नींव पर बने हैं', भारत-ओमान बिजनेस समिट में बोले पीएम मोदी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओमान दौरे का आज दूसरा दिन है। मस्कट पहुंचे पीएम मोदी ने भारत-ओमान बिजनेस समिट के दौरान कहा कि हमारे रिश्ते भरोसे की नींव पर बने हैं, दोस्ती की ताकत से आगे बढ़े हैं और समय के साथ और गहरे हुए हैं।
आज हमारे डिप्लोमैटिक रिश्तों को 70 साल हो गए हैं। यह सिर्फ 70 साल का जश्न नहीं है, यह एक मील का पत्थर है, जहां हमें अपनी सदियों पुरानी विरासत को एक खुशहाल भविष्य की ओर ले जाना है।
मस्कट में कम्युनिटी प्रोग्राम में मिले उत्साह को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय डायस्पोरा भारत और ओमान को करीब लाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह फोरम हमारे बिजनेस संबंधों में नई ऊर्जा डालेगा और विकास के नए अवसर खोलेगा।
#WATCH | Muscat, Oman: At the India-Oman Business Summit, PM Narendra Modi says, "Our relation is built on the foundation of trust, moved ahead on the strength of friendship and with time it further deepened. Today, our diplomatic relations have been in place for 70 years. This… pic.twitter.com/qit03ppIpW— ANI (@ANI) December 18, 2025
भारतीय स्कूलों में 46 हजार छात्र
पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत-ओमान के बीच जो रिश्ता ट्रेड से शुरू हुआ था, आज उसको एजुकेशन सशक्त कर रही है। मुझे बताया गया है कि यहां के भारतीय स्कूलों में करीब 46 हजार छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ओमान में रहने वाले अन्य समुदायों के भी बच्चे शामिल हैं। ओमान में भारतीय शिक्षा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हम दोनों देशों के संबंधों का एक बहुत बड़ा पड़ाव है।
आज हम सब भारत-ओमान मैत्री पर्व मना रहे हैं।
- M समुद्री विरासत
- A आकांक्षाएं
- I इनोवेशन
- T विश्वास और टेक्नोलॉजी
- R सम्मान
- I समावेशी विकास
यानी ये "मैत्री पर्व" दोनों देशों की दोस्ती, हमारी shared history और prosperous future का उत्सव है।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हम भारतीय कहीं भी जाएं या रहें, हम हमेशा विविधता का सम्मान करते हैं। हम अपने नए माहौल की संस्कृति और रीति-रिवाजों को आसानी से अपना लेते हैं। यहां ओमान में, मैंने यह खुद देखा है। भारतीय समुदाय एक साथ रहने और सहयोग का जीता-जागता उदाहरण है। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को हाल ही में तब सम्मान मिला जब यूनेस्को ने दिवाली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया।
