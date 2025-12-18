'हमारे रिश्ते भरोसे की नींव पर बने हैं', भारत-ओमान बिजनेस समिट में बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत-ओमान के बीच जो रिश्ता ट्रेड से शुरू हुआ था, आज उसको एजुकेशन सशक्त कर रही है। मुझे बताया गया है कि यहां के भारतीय स्कूलों में करीब 46 हजार छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ओमान में रहने वाले अन्य समुदायों के भी बच्चे शामिल हैं। ओमान में भारतीय शिक्षा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हम दोनों देशों के संबंधों का एक बहुत बड़ा पड़ाव है।

M समुद्री विरासत

A आकांक्षाएं

I इनोवेशन

T विश्वास और टेक्नोलॉजी

R सम्मान

I समावेशी विकास

यानी ये "मैत्री पर्व" दोनों देशों की दोस्ती, हमारी shared history और prosperous future का उत्सव है।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हम भारतीय कहीं भी जाएं या रहें, हम हमेशा विविधता का सम्मान करते हैं। हम अपने नए माहौल की संस्कृति और रीति-रिवाजों को आसानी से अपना लेते हैं। यहां ओमान में, मैंने यह खुद देखा है। भारतीय समुदाय एक साथ रहने और सहयोग का जीता-जागता उदाहरण है। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को हाल ही में तब सम्मान मिला जब यूनेस्को ने दिवाली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया।