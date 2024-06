'भारत की जनता ने ऐतिहासिक जीत के रूप में दिया आशीर्वाद', G7 शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी

पीएम ने कहा, 'भारत मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से बेहतर भविष्य के लिए प्रयास कर रहा है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक है। इस रणनीति के तहत हमने इस वर्ष A.I मिशन लॉन्च किया है।' उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत द्वारा आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान हमने एआई के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय प्रशासन के महत्व पर जोर दिया था। भविष्य में भी हम एआई को पारदर्शी, निष्पक्ष, सुरक्षित, सुलभ और जिम्मेदार बनाने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।

Italy | During his address at the Outreach Session of G7 Summit, Prime Minister Narendra Modi says, "Last week, many of you were busy with the European Parliament elections. Some friends will go through the excitement of elections in the coming time. In India too, there was… pic.twitter.com/qB0VMrJuyI