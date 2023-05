बेंगलुरु में नया महावाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा ऑस्ट्रेलिया, PM अल्बनीज बोले- हमारे बीच संबंध हुए मजबूत

सिडनी, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने दो दिवसीय आस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान ऐलान किया है कि ब्रिस्बेन में जल्द ही एक नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। अब इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने बेंगलुरु में नया महावाणिज्य दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने बुधवार को भारत के बेंगलुरु में नया ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे देश के व्यवसायों को भारत के बढ़ते डिजिटल और न्यू इनोवेशन से जोड़ने में मदद मिलेगी।

#WATCH | I am also pleased to announce the establishment of a new Australian Consulate General in Bengaluru which will help connect Australian businesses to India's booming digital and innovation ecosystem: Australian PM Anthony Albanese pic.twitter.com/EFrbeLmTDc