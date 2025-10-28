92 साल के पाल बिया फिर चुने गए कैमरून के राष्ट्रपति, लगातार 43 सालों से सत्ता पर काबिज

कैमरून में 92 वर्षीय पॉल बिया लगातार 43 वर्षों से राष्ट्रपति बने हुए हैं। हाल ही में हुए चुनावों में उनकी जीत हुई है, जिस पर विपक्ष ने धांधली के आरोप लगाए हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने देश में स्थिरता बनाए रखी है, जबकि आलोचक भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के हनन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निष्पक्ष चुनाव कराने की आवश्यकता पर बल दिया है।

पाल बिया, कैमरून के राष्ट्रपति। (रॉयटर्स)