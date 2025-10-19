ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, रेत के टीले से टकराकर पलटी बस; 17 लोगों की मौत

एपी, साओ पाउलो। उत्तरपूर्वी ब्राजील में एक यात्री बस रेत के टीले से टकराकर पलट गई, जिससे कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बस में लगभग 30 यात्री सवार थे।

घायलों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, जिन्हें पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। यह वाहन पेरनाम्बुको राज्य के सालोआ शहर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और पड़ोसी राज्य बाहिया के ब्रुमाडो शहर जा रहा था। पुलिस ने बताया कि चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया, विपरीत लेन में चला गया और सड़क किनारे पत्थरों से टकरा गया। फिर वह सही लेन में वापस आया, लेकिन रेत के टीले से टकरा गया, जिससे वाहन पलट गया।

दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि चालक को मामूली चोटें आई हैं और शराब के लिए उसके परीक्षण में कोई पुष्टि नहीं हुई है। बाहिया के गवर्नर जेरोनिमो टेक्सेरा ने एक्स पर कहा कि उनका प्रशासन बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहयोग कर रहा है।