ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, रेत के टीले से टकराकर पलटी बस; 17 लोगों की मौत
ब्राजील में एक यात्री बस रेत के टीले से टकराकर पलट गई, जिससे कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बस में लगभग 30 यात्री सवार थे। घायलों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, जिन्हें पास के अस्पतालों में ले जाया गया है।
एपी, साओ पाउलो। उत्तरपूर्वी ब्राजील में एक यात्री बस रेत के टीले से टकराकर पलट गई, जिससे कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बस में लगभग 30 यात्री सवार थे।
घायलों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, जिन्हें पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। यह वाहन पेरनाम्बुको राज्य के सालोआ शहर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और पड़ोसी राज्य बाहिया के ब्रुमाडो शहर जा रहा था।
पुलिस ने बताया कि चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया, विपरीत लेन में चला गया और सड़क किनारे पत्थरों से टकरा गया। फिर वह सही लेन में वापस आया, लेकिन रेत के टीले से टकरा गया, जिससे वाहन पलट गया।
दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि चालक को मामूली चोटें आई हैं और शराब के लिए उसके परीक्षण में कोई पुष्टि नहीं हुई है। बाहिया के गवर्नर जेरोनिमो टेक्सेरा ने एक्स पर कहा कि उनका प्रशासन बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहयोग कर रहा है।
उन्होंने लिखा कि मैं अपनी टीम के साथ स्थिति पर नजर रख रहा हूं और सभी लोगों की जान जाने, घायल होने और सभी परिवारों की पीड़ा पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं।
परिवहन मंत्रालय के अनुसार, 2024 में ब्राजील में सड़क दुर्घटनाओं में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अप्रैल में, दक्षिण-पूर्वी ब्राजील में एक यात्री बस के पलट जाने से दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई थी।
फरवरी में, साओ पाउलो राज्य में एक राजमार्ग पर विश्वविद्यालय के छात्रों को ले जा रही एक बस और एक ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 12 यात्रियों की मौत हो गई। पिछले सितंबर में, कोरिटिबा क्रोकोडाइल्स फुटबॉल टीम को ले जा रही एक बस सड़क पर पलट गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई।
