'अब आपसे ही उम्मीदें, छोटे देशों की बनें आवाज', पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने की PM मोदी की तारीफ

पोर्ट मोरेस्बी (पापुआ न्यू गिनी), एजेंसी। पीएम नरेन्द्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ सोमवार को मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। इस मौके पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को ग्लोबल साउथ का लीडर बताया।

पीएम जेम्स मारापे ने कहा कि हम ग्लोबल पावरप्ले के शिकार हैं, लेकिन आप (पीएम मोदी) ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। हम ग्लोबल फोरम पर भारतीय नेतृत्व के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशांत द्वीप के राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री को वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में मानते हैं और हम वैश्विक मंचों पर भारत के नेतृत्व का समर्थन करेंगे।

#WATCH | We are victims of global powerplay... You (PM Modi) are the leader of Global South. We will rally behind your (India) leadership at global forums: James Marape, PM of Papua New Guinea pic.twitter.com/ZISgb2eqMj