VIDEO: मुनीर के सेना की इज्जत तार-तार, अफगान की सड़कों पर दौड़े पाक के टैंक; देखने जुटी भीड़

पाकिस्तान ने किया इन दावों का खंडन

हालांकि, पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान की ओर से किए गए दावे का खंडन किया गया है। पाकिस्तान ने तालिबान के दावे को नकारते हुए कहा है कि वीडियो में दिख रहे टैंकों का मॉडल उसकी इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं था।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक समाचार चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि ये वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक पर कब्ज़ा कर लिया है; हमारे पास वे टैंक नहीं हैं। शायद उन्होंने इसे किसी कबाड़ वाले से खरीदा है। हालांकि, वायरल हो रहे वीडियो और इसमें किए गए दावे की सत्यता की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है। खबर केवल सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के आधार पर लिखी गई है।