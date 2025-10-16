Language
    VIDEO: मुनीर के सेना की इज्जत तार-तार, अफगान की सड़कों पर दौड़े पाक के टैंक; देखने जुटी भीड़

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि तालिबान ने पाकिस्तानी टैंक पर कब्ज़ा कर लिया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वीडियो में दिख रहे टैंक उनके नहीं हैं, शायद तालिबान ने उन्हें कबाड़ी से खरीदा होगा। पाकिस्तान ने वायरल वीडियो और दावों की सत्यता पर संदेह जताया है।

    Hero Image

    अफगानिस्तान की सड़कों पर नजर आए पाक सेना के टैंकर। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 48 घंटे के सीजफायर के लिए राजी हो गए हैं। इस संघर्ष विराम के तहत अगले 48 घंटों तक दोनों देश एक दूसरे पर कोई हमला नहीं करेंगे। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

    दावा किया गया है कि ये वीडियो दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम के लिए राजी होने से कुछ देर पहले का है। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक प्रांत की सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं। दावा किया गया है कि ये टैंक अफगानी सेना ने पाक की सेना से छीन लिया।

    सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

    दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को लेकर दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सेना ने बुधवार को बॉर्डर पर टकराव के दौरान पाकिस्तानी सेना से ये टैंक छीन लिए थे।

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी दावा किया अफगानिस्तान की सेना ने सीमा इलाकों में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग का जवाब दिया। इसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसके बाद अफगानिस्तान के सेना ने पाकिस्तानी हथियार और टैंक जब्त कर लिए। वहीं, पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया गया है।

    पाकिस्तान ने किया इन दावों का खंडन

    हालांकि, पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान की ओर से किए गए दावे का खंडन किया गया है। पाकिस्तान ने तालिबान के दावे को नकारते हुए कहा है कि वीडियो में दिख रहे टैंकों का मॉडल उसकी इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं था।

    पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक समाचार चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि ये वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक पर कब्ज़ा कर लिया है; हमारे पास वे टैंक नहीं हैं। शायद उन्होंने इसे किसी कबाड़ वाले से खरीदा है। हालांकि, वायरल हो रहे वीडियो और इसमें किए गए दावे की सत्यता की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है। खबर केवल सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के आधार पर लिखी गई है।