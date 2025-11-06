चिडि़यों का दाना बताकर पाक ने बांग्लादेश भेजा 25 हजार किलो अफीम, ऐसा हुआ खुलासा
पाकिस्तान की नशे का कारोबार फैलाने की साजिश उजागर हुई है। बांग्लादेश के सीमा शुल्क विभाग ने पक्षियों का दाना बताकर भेजे गए 25 हजार किलो अफीम के बीज जब्त किए। खेप का मूल्य 6.5 करोड़ टका आंका गया है। जांच में दस्तावेजों में हेराफेरी पाई गई। आयात नीति के तहत अफीम के बीज का आयात वर्जित है, जिसके चलते खेप जब्त की गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की दक्षिण एशिया में नशे का कारोबार फैलाने की मंशा उजागर हुई है। बांग्लादेश के सीमा शुल्क विभाग ने गुरुवार को लगभग 25 हजार किलो अफीम के बीज से भरे दो कंटेनर जब्त किए हैं। इसे पक्षियों का दाना बताकर पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था।
सीमा शुल्क अधिकारियों ने बताया कि खेप का घोषित मूल्य 30 लाख टका था, जबकि वास्तविक बाजार मूल्य 6.5 करोड़ टका आंका गया है। चटगांव सीमा शुल्क विभाग के उपायुक्त एच एम कबीर ने कहा कि दोनों कंटेनर 23 अक्टूबर को चटगांव बंदरगाह पर पहुंचे और उन्हें निकासी के लिए छाबर अहमद टिम्बर कंपनी लिमिटेड की आफ-डाक सुविधा में ले जाया गया।
पाकिस्तान ने भेजा 25 हजार किलो अफीम
कबीर ने कहा, 'खुफिया जानकारी के आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने निकासी प्रक्रिया रोक दी और विस्तृत जांच की, जिसमें अफीम के बीज की मौजूदगी की पुष्टि हुई।' इसके बाद, सीमा शुल्क अधिकारियों ने चटगांव बंदरगाह पर 24,960 किलो अफीम के बीज ले जा रहे दो कंटेनरों को जब्त कर लिया।दस्तावेजों में पाकिस्तान से भेजे गए कंटेनरों में 32,100 किलो चिडि़यों का दाने की जानकारी दी गई थी।
सीमा शुल्क विभाग ने खेप को किया जब्त
हालांकि, जब जांच की गई तो पाया गया कि 24,960 किलो अफीम के बीज और केवल 7,200 किलो पक्षी आहार था। आयात नीति आदेश 2021-2024 के तहत अफीम के बीज को श्रेणी 'ए' मादक पदार्थ के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इनका आयात वर्जित है। झूठी घोषणा के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 2023 के तहत इस खेप को जब्त किया गया है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
