अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी सेना ने फिर किया हमला, 9 बच्चों समेत 10 की मौत; भड़का तालिबान
तालिबान के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में हमला किया, जिसमें नौ बच्चों और एक महिला की जान चली गई। प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि गेरबज़्वो जिले में एक घर पर बमबारी की गई। कुनार और पक्तिका प्रांतों में भी छापे मारे गए, जिनमें चार लोग घायल हुए। यह कार्रवाई पेशावर में हुए बम धमाकों के बाद हुई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में पाकिस्तानी सेना ने देर रात हमला किया, जिसमें 9 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। अफगान तालिबन के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'कल रात 12 बजे खोस्त प्रांत के गेरबज़्वो जिले में पाकिस्तानी हमलावर सेना ने एक लोकल विलायत खान के घर पर बमबारी की, जिसमें 9 बच्चे (5 लड़के और 4 लड़कियां) और एक महिला की मौत हो गई और उनका घर तबाह हो गया।'
दो प्रांतों में छापे भी मारे
तालिबान ने बताया कि पाकिस्तान ने कुनार और पक्तिका प्रांतों में भी छापे मारे, जिसमें चार आम लोग घायल हो गए। ये छापे पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को हुए दो सुसाइड बम धमाकों के बाद हुए, जिसमें 3 पैरामिलिट्री जवानों की मौत हो गई थी।
इसके पहले अक्टूबर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। दोनों पक्षों ने अक्टूबर में दोहा में सीज़फ़ायर पर साइन किए, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर काम करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन मिलिटेंट ग्रुप्स पर असहमति के कारण तुर्की में शांति वार्ता बिना किसी लंबे समय के समझौते के टूट गई।
(न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।