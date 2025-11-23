Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेपाल में मतदाता सूची में जोड़ गए आठ लाख से अधिक नए वोटर, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने जताई खुशी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:17 AM (IST)

    निर्वाचन निकाय के अनुसार, नए मतदाता सूची में शामिल 3,44,914 मतदाताओं ने पूर्ण बायोमेट्रिक्स के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि 4,92,180 मतदाता अपने राष्ट्रीय पहचान पत्रों के माध्यम से जोड़े गए। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि मतदाता सूची रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 8,37,094 नए मतदाता जोड़ गए। 

    prefferd source google
    Hero Image

    4,92,180 मतदाता अपने राष्ट्रीय पहचान पत्रों के माध्यम से जोड़े गए (फोटो- एक्स)

    एएनआइ, काठमांडू। नेपाल में चुनाव से पहले मतदाता सूची में आठ लाख से अधिक नए वोटर जोड़े गए। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि मतदाता सूची रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 8,37,094 नए मतदाता जोड़ गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निर्वाचन निकाय के अनुसार, नए मतदाता सूची में शामिल 3,44,914 मतदाताओं ने पूर्ण बायोमेट्रिक्स के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि 4,92,180 मतदाता अपने राष्ट्रीय पहचान पत्रों के माध्यम से जोड़े गए।

    आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय पहचान पत्रों के डाटा के एकीकरण से ऑनलाइन आवेदनों में वृद्धि हुई है, जिससे पात्र नागरिक जिला कार्यालयों में गए बिना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

    प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने भी इंटरनेट मीडिया पर मतदाता सूची के पूरा होने की जानकारी दी और युवा मतदाताओं के नवीनतम समूह को शामिल किए जाने पर खुशी व्यक्त की। 