नेपाल में मतदाता सूची में जोड़ गए आठ लाख से अधिक नए वोटर, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने जताई खुशी

एएनआइ, काठमांडू। नेपाल में चुनाव से पहले मतदाता सूची में आठ लाख से अधिक नए वोटर जोड़े गए। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि मतदाता सूची रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 8,37,094 नए मतदाता जोड़ गए।

निर्वाचन निकाय के अनुसार, नए मतदाता सूची में शामिल 3,44,914 मतदाताओं ने पूर्ण बायोमेट्रिक्स के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि 4,92,180 मतदाता अपने राष्ट्रीय पहचान पत्रों के माध्यम से जोड़े गए।

आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय पहचान पत्रों के डाटा के एकीकरण से ऑनलाइन आवेदनों में वृद्धि हुई है, जिससे पात्र नागरिक जिला कार्यालयों में गए बिना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने भी इंटरनेट मीडिया पर मतदाता सूची के पूरा होने की जानकारी दी और युवा मतदाताओं के नवीनतम समूह को शामिल किए जाने पर खुशी व्यक्त की।