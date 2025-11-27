ऊपर धधकती आग, नीचे गिरता मलबा और चीखें... हांगकांग की एक इमारत में लगी भीषण आग में 44 लोगों की मौत; 300 से ज्यादा लापता
हांगकांग के ताई पो इलाके में वांग फुक कोर्ट के कई टावरों में लगी आग से 44 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सीएनएन ने एक आधिकारिक बयान के हवाले से बताया कि लापता लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही हैं।
सीएनएन ने एक आधिकारिक बयान के हवाले से बताया कि लापता लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही हैं। आग के लगातार भड़कने के कारण दमकलकर्मी ऊपरी मंजिलों पर फंसे निवासियों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
इस घटना के सिलसिले में तीन लोग गिरफ्तार
अधिकारियों ने गुरुवार तड़के खुलासा किया कि इस घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है - एक निर्माण कंपनी के दो निदेशक और एक सलाहकार।
वहीं, इमारत में ऊपर धधकती आग का मलबा नीचे गिरने लगा तो अफरातफरी मच गई और लोगों की चीखें हर तरफ सुनाई दे रही थीं।
अधिकारियों को यह भी संदेह है कि घटनास्थल पर मौजूद अन्य निर्माण सामग्री - जैसे सुरक्षात्मक जाल, कैनवास शीट और प्लास्टिक कवरिंग - आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करती थीं।
हांगकांग में पिछले 30 वर्षों में सबसे भीषण आग है
परिसर के आठ में से सात टावर, जिनमें कई बुजुर्ग निवासी रहते हैं, आग लगने के कई घंटों बाद भी जल रहे थे। माना जा रहा है कि यह आग हांगकांग में पिछले 30 वर्षों में सबसे भीषण आग है, जो 1996 में लगी कुख्यात गार्ले बिल्डिंग की आग से भी अधिक भीषण है, जिसमें 41 लोग मारे गए थे।
