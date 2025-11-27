ऊपर धधकती आग, नीचे गिरता मलबा और चीखें... हांगकांग की एक इमारत में लगी भीषण आग में 44 लोगों की मौत; 300 से ज्यादा लापता

एएनआई, हांगकांग। हांगकांग के ताई पो इलाके में वांग फुक कोर्ट के कई टावरों में लगी आग से 44 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सीएनएन ने एक आधिकारिक बयान के हवाले से बताया कि लापता लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही हैं। आग के लगातार भड़कने के कारण दमकलकर्मी ऊपरी मंजिलों पर फंसे निवासियों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस घटना के सिलसिले में तीन लोग गिरफ्तार अधिकारियों ने गुरुवार तड़के खुलासा किया कि इस घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है - एक निर्माण कंपनी के दो निदेशक और एक सलाहकार। आग के लगातार भड़कने के कारण दमकलकर्मी ऊपरी मंजिलों पर फंसे निवासियों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं, इमारत में ऊपर धधकती आग का मलबा नीचे गिरने लगा तो अफरातफरी मच गई और लोगों की चीखें हर तरफ सुनाई दे रही थीं।