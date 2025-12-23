ओमान ने जारी किया पहला पॉलीमर वन-रियाल बैंकनोट, क्या है इसकी खासियत?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ओमान ने अपना पहला पॉलीमर वन-रियाल का बैंकनोट पेश किया है, जिसे पिछले नोटों की तुलना में ज्यादा समय तक चलने और सुरक्षित रहने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नया बैंकनोट 11 जनवरी, 2026 से चलन में आएगा और देश की सांस्कृतिक और आर्थिक उपलब्धियों को भी दिखाता है।

ओमान के सेंट्रल बैंक ने जो वन-रियाल का पॉलीमर बैंकनोट जारी किया है, पहली बार इस मटीरियल में करेंसी जारी की है। पारंपरिक कॉटन आधारित नोटों के उलट, पॉलीमर टिकाऊ होता है और इसमें जाली नोटों को रोकने में मदद करने के लिए एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं।

क्या है इस नोट की खासियत? इस नोट का साइज 145 बाई 76 मिलीमीटर है, जिसमें डिजाइन, विरासत और राष्ट्रीय गौरव का मेल है। सामने की तरफ ओमान बॉटैनिकल गार्डन है, जो देश की अपनी प्राकृतिक विरासत को बचाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है।