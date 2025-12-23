ओमान ने जारी किया पहला पॉलीमर वन-रियाल बैंकनोट, क्या है इसकी खासियत?
ओमान ने अपना पहला पॉलीमर वन-रियाल का बैंकनोट पेश किया है, जो ज्यादा समय तक चलने और सुरक्षित रहने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 11 जनवरी, 2026 से चलन म ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ओमान ने अपना पहला पॉलीमर वन-रियाल का बैंकनोट पेश किया है, जिसे पिछले नोटों की तुलना में ज्यादा समय तक चलने और सुरक्षित रहने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नया बैंकनोट 11 जनवरी, 2026 से चलन में आएगा और देश की सांस्कृतिक और आर्थिक उपलब्धियों को भी दिखाता है।
ओमान के सेंट्रल बैंक ने जो वन-रियाल का पॉलीमर बैंकनोट जारी किया है, पहली बार इस मटीरियल में करेंसी जारी की है। पारंपरिक कॉटन आधारित नोटों के उलट, पॉलीमर टिकाऊ होता है और इसमें जाली नोटों को रोकने में मदद करने के लिए एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं।
क्या है इस नोट की खासियत?
इस नोट का साइज 145 बाई 76 मिलीमीटर है, जिसमें डिजाइन, विरासत और राष्ट्रीय गौरव का मेल है। सामने की तरफ ओमान बॉटैनिकल गार्डन है, जो देश की अपनी प्राकृतिक विरासत को बचाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
पीछे की तरफ सैय्यद तारिक बिन तैमूर कल्चरल कॉम्प्लेक्स, दुक्म पोर्ट और रिफाइनरी दिखाई देती है, जो ओमान के सांस्कृतिक स्थलों और आर्थिक प्रगति को दिखाता है।
ये तस्वीरें मिलकर देश की पहचान और उपलब्धियों की एक साफ तस्वीर पेश करती हैं।
सिक्योरिटी फीचर्स पर दिया गया खास ध्यान
ओमान बॉटनिक गार्डन की मेहराबदार खिड़कियों से प्रेरित एक बड़ी पारदर्शी खिड़की, देखने में अच्छी लगती है और सुरक्षा भी देती है। सामने की तरफ एक रंग बदलने वाली फॉइल है जिस पर लोबान का पेड़ बना है, जबकि सेंट्रल बैंक का लोगो पीछे की तरफ चमकदार, रंग बदलने वाली स्याही में छपा है।
ये खासियतें इस नोट को खास और सुरक्षित बनाती हैं। सेंट्रल बैंक ने पुष्टि की है कि नया पॉलीमर नोट मौजूदा वन-रियाल के बैंकनोट के साथ चलेगा और लेन-देन के लिए पूरी तरह से कानूनी रहेगा।
इसके अलावा, कलेक्टर और आम लोग लिमिटेड एडिशन खरीद सकते हैं, जिसमें 1,000 बिना कटे शीट और 10,000 खास पैकेज वाले नोट शामिल हैं।
