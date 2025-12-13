नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद ओली की पार्टी ने की विशाल रैली, Gen Z आंदोलन के बाद हुआ था तख्तापलट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी ने शनिवार को भक्तपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया। ''जेन जी'' आंदोलन के बाद यह पार्टी की पहली बड़ी रैली थी। इस आंदोलन के चलते ही ओली सरकार का पतन हो गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रैली के दौरान ओली ने कहा कि संसद का भंग होना ''असंवैधानिक'' था और उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में संसद की बहाली के लिए याचिका दायर की है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जेन जी युवाओं के विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है।