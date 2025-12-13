Language
    नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद ओली की पार्टी ने की विशाल रैली, Gen Z आंदोलन के बाद हुआ था तख्तापलट

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:23 PM (IST)

    नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी ने भक्तपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया। ओली ने कहा कि संसद का भंग होना असंवैधानिक था। यूएमएल ...और पढ़ें

    नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद ओली की पार्टी ने की विशाल रैली (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी ने शनिवार को भक्तपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया। ''जेन जी'' आंदोलन के बाद यह पार्टी की पहली बड़ी रैली थी। इस आंदोलन के चलते ही ओली सरकार का पतन हो गया था।

    रैली के दौरान ओली ने कहा कि संसद का भंग होना ''असंवैधानिक'' था और उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में संसद की बहाली के लिए याचिका दायर की है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जेन जी युवाओं के विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है।

    चढ़ा सियासी पारा

    इस दौरान एकीकृत मा‌र्क्सवादी-लेनिनवादी (यूएमएल) के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा, हालांकि हमें सत्ता से बाहर कर दिया गया है, लेकिन हम लोगों के दिलों में अभी भी जीवित हैं। सोमवार को पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में दो हजार से अधिक यूएमएल के प्रतिनिधि मतदान करेंगे। इस चुनाव में ओली का मुकाबला उनके उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल से है।

