एनवीडिया ही नहीं, ड्रैगन के निशाने पर पूरी दुनिया; कैसे काम करता है चीन का सबसे बड़ा खुफिया नेटवर्क?

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग से जुड़े ताजा मामले ने चीनी जासूसी के दायरे को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की है।

इस घटना ने दुनिया भर की सरकारों द्वारा बताए जा रहे उस चीनी अभियान की ओर ध्यान खींचा है, जिसका मकसद व्यावसायिक-तकनीकी जानकारियों को जुटाना और सैन्य योजनाओं की खुफिया जानकारी चुराना है।

वहीं बीजिंग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे बदनामी की साजिश करार दिया है. चीन ने कहा है कि अमेरिका तकनीक निर्यात प्रतिबंधों को जायज ठहराने के लिए चीनी जासूसी की कहानियां गढ़ रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि यह गतिविधि वैश्विक स्तर पर चल रही है। जर्मनी का आरोप है कि एक कपल ने यहां अनुवादक और ऑटो-उद्योग के कर्मचारी बनकर AI, कंप्यूटर विज्ञान और एयरोस्पेस के जानकारों से संपर्क बढ़ाया।

उन्होंने इनमें से कुछ लोगों को चीन ले जाकर वहां की सरकारी हथियार कंपनियों के लिए नागरिक (सिविलियन) विषयों पर व्याख्यान दिलवाए।

दुनियाभर में एक्टिव है चीन का खुफिया नेटवर्क

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसी का कहना है कि सरकार से करीबी संबंध रखने वाली एक चीनी (ऑब्जर्वेटरी) ने एक स्थानीय कंपनी के जरिए अंतरिक्ष-ट्रैकिंग उपकरण लगाने की कोशिश की, जिसका मकसद सैन्य खुफिया जानकारी जुटाना था।

ताइवान का कहना है कि चीनी एजेंट सोशल मीडिया पर कर्ज में डूबे सैनिकों को निशाना बनाते हैं। वे उन्हें लोन का लालच देकर फंसाते हैं और फिर उनसे गोपनीय जानकारियां निकलवाते हैं या उनके साथियों से परिचय मांगते हैं।

FBI ने चीनी जासूसी को अमेरिका की आर्थिक भलाई के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने 2022 में कहा था कि वह चीन से जुड़ी सात गुना अधिक जांच कर रही है, जितनी चार साल पहले कर रही थी।

कनाडा की खुफिया एजेंसी चीन को अपना 'सबसे बड़ा काउंटर-इंटेलिजेंस खतरा' मानती है, जबकि डच खुफिया एजेंसी का कहना है कि चीनी डिजिटल जासूसी, जो तकनीकी कंपनियों को निशाना बनाती है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी खुफिया तंत्र: ब्रिटेन ब्रिटेन की संसदीय निगरानी संस्था ने चीन की व्यवस्था को दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी खुफिया तंत्र बताया है, जिसमें सेना, पुलिस और पार्टी के अंग भी शामिल हैं।

फिलीपींस में, संदिग्ध जासूसों ने युद्धपोतों और नौसैनिक अड्डे के पास ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा, उन्होंने ऐसे वाहनों का भी उपयोग किया जिनमें नकली सेलफोन टावर, कैमरे और मैपिंग तकनीक लगी थी, ताकि संवेदनशील जगहों की निगरानी की जा सके।

अधिकारियों का कहना है कि इन एजेंटों ने रक्षा प्रतिष्ठान के लोगों को अपने साथ मिलाया और नौसैनिक कर्मियों के नाम हासिल किए। साथ ही, उन्होंने विवादित दक्षिण चीन सागर की चौकियों पर सैनिकों की अदला-बदली और जरूरी सामान पहुंचाने के मिशनों का शेड्यूल भी पता कर लिया। एक जांचकर्ता के अनुसार, इस नेटवर्क में सैकड़ों लोग शामिल थे। चीन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है।

चीन के 'मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी' (MSS) जो उसकी मुख्य असैन्य खुफिया एजेंसी है का दायरा विदेशों तक फैला हुआ है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, संदिग्ध चीनी जासूसों ने फर्जी कंसल्टेंसी फर्मों, आकर्षक नौकरी के प्रस्तावों और AI से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल किया।

इसके जरिए उन्होंने सुरक्षा मंजूरी (सिक्योरिटी क्लीयरेंस) वाले अमेरिकियों को फंसाया और उन्हें एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स पर बातचीत करने के लिए राजी किया। अक्टूबर में, अमेरिकी काउंटर-इंटेलिजेंस अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि बीजिंग ऐसे टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे अमेरिकी अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की प्रोफाइल बनाई जा सके और उनकी कमजोरियों का पता लगाया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि चीन से जुड़ा 'स्टॉर्म-0940' (Storm-0940) नाम का समूह, दुनिया भर के सैकड़ों संगठनों पर हमले करने के लिए AI और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। सितंबर में, MI5 के अधिकारियों ने कहा कि चीन ने AI और साइबर सुरक्षा से जुड़े शोध के लिए फंड दिया है, जिसका मुख्य मकसद MSS की जासूसी क्षमताओं को मजबूत करना है।

ब्रिटेन के 100 से अधिक शिक्षाविदों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया, जिन्हें अंततः MSS द्वारा फंड किया गया था। जून में, FBI और अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि संदिग्ध चीनी जासूसों ने अमेरिकियों को फंसाने के लिए फर्जी कंसल्टेंसी और नौकरी के प्रस्तावों का सहारा लिया।