एनवीडिया के CEO के तौर पर जेनसन हुआंग की वापसी की तैयारी, सहयोगियों ने बनाया 'वॉर रूम'; रिपोर्ट में दावा

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। जेनसन हुआंग एनवीडिया (Nvidia) के मुख्य कार्यकारी (CEO) के तौर पर वापसी करने पर विचार कर रहे हैं और उन्होंने अपने करीबी लोगों के साथ इस संभावना पर चर्चा भी की है।

फाइनेंशियल टाइम्स ने इस मामले की जानकारी रखने वालों के हवाले से बताया है कि सिलिकॉन वैली के अधिकारियों के लिए एक वॉर रूम तैयार किया जा रहा है, जो एनवीडिया के पूर्व प्रमुख की वापसी के लिए पैरवी करेगी। साथ ही वे व्हाइट हाउस से भी समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे।

'जेनसन को सभी पसंद करते हैं' रिपोर्ट के मुताबिक जानकार व्यक्ति ने कहा, "फ्रंटियर लैब्स के बाहर टेक जगत के सभी अहम लोग जेनसन को पसंद करते हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि इन प्रयासों को हुआंग का समर्थन हासिल है।

यह रिपोर्ट उस खबर के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें बताया गया था कि जेनसेन हुआंग के संभावित उत्तराधिकारी की तलाश के दौरान एनवीडिया के बोर्ड ने ब्रिटिश चिपमेकर आर्म होल्डिंग्स के सीईओ रेने हास से संपर्क किया था।