नाइट शिफ्ट में काम का बोझ...नर्स ने कर दी 10 मरीजों की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जर्मनी में एक नर्स को रात की शिफ्ट में काम को बोझ को कम करने के लिए 10 मरीजों की हत्या और 27 अन्य की हत्या की कोशिश के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, नर्स, जिसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, उसे आचेन की एक अदालत ने दोषी ठहराया है। ये अपराध दिसंबर 2023 और मई 2024 के बीच पश्चिमी जर्मनी के वुएर्सेलेन स्थित एक अस्पताल में हुए।

बीमार मरीजों को दवा की ओवरडोज दी प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि नर्स ने ज्यादातर बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को मॉर्फिन और मिडाजोलम की ओवरडोज दीं ताकि उसे रात भर उनकी देखभाल न करनी पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने ज्यादा देखभाल की आवश्यकता वाले मरीजों के प्रति चिड़चिड़ा व्यवहार किया और सहानुभूति की कमी दिखाई।

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा अदालत ने कहा कि आरोपी के कार्यों ने अपराध की विशेष गंभीरता को प्रदर्शित किया है, जिसके कारण उसे 15 सालों के बाद समय से पहले रिहाई से वंचित किया जाना चाहिए। 2024 में हुई नर्स की गिरफ्तारी आरोपी नर्स 2020 से अस्पताल में कार्यरत थी और उसने 2007 में अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी की थी। 2024 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया जब स्टाफ सदस्यों और डॉक्टरों को उसकी शिफ्ट के दौरान रोगियों की असामान्य रूप से बड़ी संख्या में अचानक बिगड़ती हालत पर संदेह हुआ।