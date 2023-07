उत्तर कोरियाई रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा अमेरिका की भड़काऊ सैन्य कार्रवाई से कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका ने टोही विमान और ड्रोन के साथ परमाणु पनडुब्बी भेजकर प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा दिया है। जबकि दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया की हवाई सीमा के उल्लंघन का आरोप सही नहीं है। अमेरिकी टोही विमान प्रायद्वीप के आसपास नियमित उड़ान भरते हैं।

उत्तर कोरिया ने दी अमेरिकी टोही विमानों को मार गिराने की धमकी, 'छिड़ सकता है परमाणु युद्ध'

रायटर, सियोल। उत्तर कोरिया ने सोमवार को अमेरिका पर टोही विमानों से अपनी हवाई सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाया और यह धमकी दी कि ऐसे विमानों को मार गिराया जा सकता है।उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए के अनुसार, उत्तर कोरियाई रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका की भड़काऊ सैन्य कार्रवाई से कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका ने टोही विमान और ड्रोन के साथ परमाणु पनडुब्बी भेजकर प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा दिया है। जबकि दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया की हवाई सीमा के उल्लंघन का आरोप सही नहीं है। अमेरिकी टोही विमान प्रायद्वीप के आसपास नियमित उड़ान भरते हैं। उधर, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योओल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यून इसी सप्ताह लिथुआनिया में नाटो सम्मेलन में भाग लेंगे और सैन्य गठबंधन के सदस्यों से उत्तर कोरिया के परमाणु एवं मिसाइलों के खतरे पर सहयोग मांगेंगे।

