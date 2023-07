दक्षिण कोरिया का दावा: उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जवाबी कार्रवाई की दी चेतावनी

दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने घोषणा की कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉन्च के संबंध में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी जासूसी विमान अभियानों के खिलाफ उत्तर कोरिया के आरोपों के कारण उत्पन्न तनाव के बीच प्योंगयांग ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी।

उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल

सियोल, एजेंसी। दक्षिण कोरिया के साथ तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने बुधवार सुबह एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया की सेना के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कोरिया ने उकसावे के रूप में पूर्वी सागर की ओर अनिर्दिष्ट बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने घोषणा की कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉन्च के संबंध में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी जासूसी विमान अभियानों के खिलाफ उत्तर कोरिया के आरोपों के कारण उत्पन्न तनाव के बीच प्योंगयांग ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया कि इससे पहले, उत्तर कोरिया ने 15 जून को बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। उत्तर कोरिया ने जवाबी कार्रवाई की दी चेतावनी राज्य मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने मंगलवार को बताया कि उत्तर कोरिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर आठ बार आर्थिक क्षेत्र में अवैध रूप से उड़ान भरने का आरोप लगाया है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। केसीएनए की रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन ने पहले हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के प्योंगयांग के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि अमेरिकी सेना ने अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किया है। अमेरिका ने दिया उत्तर कोरिया को जवाब पेंटागन के उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका, हमेशा की तरह, अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ अंतरराष्ट्रीय कानून की अनुमति के अनुसार कहीं भी सुरक्षित और जिम्मेदारी से उड़ान भरने, नौकायन और संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने आगे कहा, "उत्तर कोरिया से आने वाली उन टिप्पणियों या धमकियों पर मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। हम अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों और हवाई क्षेत्रों में जहां भी संभव हो, जिम्मेदारी से और सुरक्षित रूप से काम करते हैं।"

