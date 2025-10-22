उत्तर कोरिया ने 5 महीने में दागी पहली बैलिस्टिक मिसाइल? ट्रंप के दक्षिण कोरिया दौरे से पहले तेज हुई हलचल

डिजिटल डेस्क, सियोल। उत्तर कोरिया ने पांच महीने में अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। यह मिसाइल टेस्ट एक ऐसे समय पर हुआ है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर के कई दिग्गज नेता दक्षिण कोरिया का दौरा करने वाले हैं।

दक्षिण कोरिया की सेना ने एक के बाद एक कई कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें ट्रेस की हैं। इन सभी मिसाइलों को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के दक्षिणी हिस्से से लॉन्च किया गया है। क्यों तेज हुई हलचल? उत्तर कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अनुसार, उत्तर कोरिया ने पहले भी कई मिसाइलें टेस्ट की हैं, लेकिन इन्हें हमेशा कोरियन महाद्वीप और जापान के बीच समुद्र में लॉन्च किया जाता था। मगर, इस बार उत्तर कोरिया ने उत्तर-पूर्वी दिशा में मिसाइल लॉन्च की है। हालांकि, यह मिसाइल किस दिशा में और कितनी दूर गई, इसकी जानकारी नहीं मिली है।