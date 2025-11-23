'फिगर ऑफ द रेजिस्टेंस', फ्रांस ने ब्रिटिश इंडियन जासूस नूर इनायत खान को नए पोस्टेज स्टैम्प से किया सम्मानित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नूर इनायत खान, 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की वंशज, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक अंडरकवर ब्रिटिश एजेंट के तौर पर फ्रेंच रेजिस्टेंस में अपनी भूमिका के लिए फ्रांस द्वारा यादगार पोस्टेज स्टैम्प से सम्मानित होने वाली एकमात्र भारतीय मूल की महिला बन गई हैं।

फ्रेंच पोस्टल सर्विस, ला पोस्टे ने नूर को नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाले "फिगर ऑफ द रेजिस्टेंस" के सम्मान में जारी एक स्टैम्प से सम्मानित किया। वह इस महीने जारी किए गए स्टैम्प के सेट में चुने गए एक दर्जन युद्ध नायकों और नायिकाओं में से एक हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के 80 साल पूरे होने पर हैं।

जासूस नूर इनायत खान को नए पोस्टेज स्टैम्प से किया सम्मानित लंदन में रहने वाली नूर इनायत खान की बायोग्राफी - 'स्पाई प्रिंसेस: द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान' की लेखिका श्राबनी बसु ने कहा, "मुझे खुशी है कि फ्रांस ने नूर इनायत खान को एक पोस्टेज स्टैम्प से सम्मानित किया है, खासकर इसलिए क्योंकि यह युद्ध खत्म होने की इस महत्वपूर्ण 80वीं सालगिरह पर आया है।"

नूर ने फासीवाद के खिलाफ लड़ाई में कुर्बानी दी- श्राबनी बसु उन्होंने कहा, "नूर ने फासीवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर दी। वह पेरिस में पली-बढ़ीं, इंग्लैंड में युद्ध में शामिल हुईं, और फ्रांस में आम लोगों द्वारा लगाए जाने वाले पोस्टेज स्टैम्प पर उनका चेहरा देखना बहुत अच्छा है।"

हर स्टैम्प एक तस्वीर से ली गई एचिंग के रूप में है, जिसमें नूर पर लगे स्टैम्प में उन्हें ब्रिटिश विमेंस ऑक्जिलरी एयर फोर्स (WAAF) की यूनिफॉर्म में दिखाया गया है। बसु ने कहा, "ब्रिटेन ने 2014 में नूर को उनके जन्म की सौवीं सालगिरह पर सम्मानित किया था। अब उनके सम्मान में ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा एक स्टैम्प जारी किया गया है। अब समय आ गया है कि भारत, जो उनके पूर्वजों का देश है, उन्हें भी एक पोस्टेज स्टैम्प से सम्मानित करे।"

1914 में मॉस्को में एक भारतीय सूफी संत पिता और अमेरिकी मां के घर नूर-उन-निसा इनायत खान का जन्म हुआ। नूर कम उम्र में लंदन चली गईं और फिर स्कूल के दिनों में पेरिस में बस गईं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के पतन के बाद, परिवार इंग्लैंड भाग गया और नूर WAAF में शामिल हो गईं।

स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के लिए किया काम 8 फरवरी, 1943 को, उन्हें स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव (SOE) में भर्ती किया गया - यह एक ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस थी जिसे युद्ध के दौरान कब्जे वाले इलाकों में जासूसी, तोड़फोड़ और टोही करने के लिए बनाया गया था।

वह जून 1943 में कब्जे वाले फ्रांस में घुसपैठ करने वाली पहली महिला रेडियो ऑपरेटर बनीं और नाजी सेनाओं ने उन्हें पकड़कर डचाऊ कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया, जहां 13 सितंबर, 1944 को सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्हें टॉर्चर किया गया और मार डाला गया। उनकी बहादुरी के लिए, नूर इनायत खान को 1949 में फ्रेंच रेजिस्टेंस मेडल और फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान, क्रोक्स डे गुएरे, साथ ही ब्रिटेन ने मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस (GC) से सम्मानित किया।

क्या है फ्रेंच पोस्टेज स्टैम्प के नए सेट का मकसद? फ्रेंच पोस्टेज स्टैम्प के नए सेट का मकसद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्रेंच रेजिस्टेंस के पीछे उनके जैसे लोगों की उपलब्धियों का जश्न मनाना है। जिन पुरुषों और महिलाओं ने 'नहीं' कहा, वे इंटेलिजेंस नेटवर्क, एक्सफिल्ट्रेशन, तोड़फोड़ में शामिल हो गए। अपनी जान जोखिम में डालकर, उन्होंने देश का सम्मान बचाया और इसे जीतने वाली तरफ खड़ा किया," उन सभी लोगों की कोशिशों के बारे में बताते हुए बयान में लिखा है जिन्हें याद किया गया।

स्टैम्प के सेट में शामिल अन्य लोगों में जीन-पियरे लेवी, "फ्रांस लिबर्टे" के संस्थापक - जो रेजिस्टेंस के प्रमुख आंदोलनों में से एक था, और ब्रिटिश फ्रेंच SOE एजेंट वायलेट स्जाबो शामिल हैं, जिन्हें रेवेन्सब्रुक कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया गया था।