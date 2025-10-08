Nobel Prize 2025: सुसुमु, रिचर्ड और एम याघी को मिला रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज, इस खोज के लिए हुए सम्मानित

नोबेल समिति ने बुधवार 8 अक्टूबर 2025 को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की। सुसुमु कितागावा रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी को साल 2025 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इन्हे “धातु-कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए” रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया।

इन तीनों वैज्ञानिकों को 'धातु-कार्बनिक ढांचे के विकास' (डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क) के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया। इस साल ये पुरस्कार जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रलिया के वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप से दिया गया है।

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M। Yaghi “for the development of metal–organic frameworks।” pic।twitter।com/IRrV57ObD6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025 मेडिसिन और फिजिक्स में किसे मिला नोबेल? इससे पहले सोमवार 6 अक्टूबर को नोबेल पुरस्कारों का एलान शुरू हुआ था। सोमवार को मेडिसिन का नोबेल वैज्ञानिक मैरी ई। ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन सकागुची को दिया गया। वहीं मंगलवार को फिजिक्स का नोबेल तीन अमेरिकी वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस के नाम रहा। को मिला। इन तीनों को ये पुरस्कार 'विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम, मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है।इसके बाद साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के नोबेल की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी।