Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाइजीरिया में स्कूल से 303 छात्रों और 12 शिक्षकों का हुआ अपहरण, मचा हड़कंप

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    नाइजीरिया के नाइजर प्रांत में बंदूकधारियों ने सेंट मैरी स्कूल पर हमला कर 303 बच्चों और 12 शिक्षकों का अपहरण कर लिया। क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले केब्बी प्रांत में भी 25 बच्चों का अपहरण हुआ था। नाइजीरिया में अपहरण की बढ़ती घटनाओं से चिंता का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नाइजीरिया में स्कूल से 303 छात्रों और 12 शिक्षकों का हुआ अपहरण (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नाइजीरिया के नाइजर प्रांत के सेंट मैरी स्कूल पर बंदूकधारियों ने हमला कर 303 बच्चों और 12 शिक्षकों का अपहरण कर लिया। यह जानकारी शनिवार को क्रिश्चियन एसोसिएशन आफ नाइजीरिया ने दी।

    अभी तक किसी समूह ने अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है। चार दिन पहले केब्बी प्रांत के मागा शहर में इसी तरह 25 स्कूली बच्चों को अगवा कर लिया गया था। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब नाइजीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नूह रिबादू अमेरिका के दौरे पर हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिकी विदेश मंत्री से की मुलाकात

    रिबादू ने शुक्रवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से मुलाकात की। अफ्रीका के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश में सशस्त्र गिरोह अक्सर स्कूलों में अपहरण की वारदात को अंजाम देते हैं।

    'ड्रग्स-आतंकवाद के खतरनाक गठजोड़ के खिलाफ...', G20 लीडर्स समिट में पीएम मोदी ने दिया संदेश