Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेपाली पीएम ने जेन जी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, आम चुनावों को लेकर हुआ मंथन

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:30 PM (IST)

     नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, चुनाव आयोग के अधिकारियों और जेन जी जेड समूह के साथ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नेपाली पीएम ने जेन जी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, काठमांडू। नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, चुनाव आयोग के अधिकारियों और जेन जी जेड समूह के साथ अगले साल होने वाले आम चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की।

    चर्चा मुख्य रूप से पांच मार्च को होने वाले चुनाव की तैयारी से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित रही। यह बैठक प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर आयोजित की गई। उन्होंने मुख्य रूप से चुनाव की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव के माहौल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से उम्मीदवारों की सूची जमा करने के लिए कहा है। नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग ने इच्छुक राजनीतिक दलों से सात से 10 दिसंबर तक अपने आवेदन जमा करने को कहा है।

    चुनाव आयोग ने पहले ही चुनाव अधिकारी का कार्यालय स्थापित कर दिया है और चुनाव आयोग सचिव महादेव पंथा को इसके लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। आवेदन जमा करने वाले राजनीतिक दलों की सूची 10 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।