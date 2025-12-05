नेपाली पीएम ने जेन जी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, आम चुनावों को लेकर हुआ मंथन

पीटीआई, काठमांडू। नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, चुनाव आयोग के अधिकारियों और जेन जी जेड समूह के साथ अगले साल होने वाले आम चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की।

चर्चा मुख्य रूप से पांच मार्च को होने वाले चुनाव की तैयारी से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित रही। यह बैठक प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर आयोजित की गई। उन्होंने मुख्य रूप से चुनाव की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव के माहौल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।