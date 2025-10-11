नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की अचानक बिगड़ी तबियत, अस्पताल में कराया गया भर्ती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को शनिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत अब तक सामान्य है। राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, 80 वर्षीय पौडेल की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मनमोहन कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर ट्रांसप्लांट सेंटर में भर्ती कराया गया था।

अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, उन्होंने तेज सिरदर्द और उल्टी की शिकायत की और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।डाक्टर उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रहे हैं और अब तक उनकी हालत सामान्य है।

बातचीत की गई स्थगित

राष्ट्रपति पौडेल को शनिवार सुबह जेन जी समूह के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करनी थी, जिनमें से 20 प्रतिनिधि बातचीत के लिए राष्ट्रपति कार्यालय पहुंच चुके थे। हालांकि, पौडेल की तबीयत बिगड़ने के बाद बातचीत सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।