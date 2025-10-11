Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की अचानक बिगड़ी तबियत, अस्पताल में कराया गया भर्ती

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:26 PM (IST)

    नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं (तेज सिरदर्द और उल्टी) के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 80 वर्षीय पौडेल की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण शनिवार को जेन जी समूह के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली उनकी बैठक सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की अचानक बिगड़ी तबियत (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को शनिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत अब तक सामान्य है। राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, 80 वर्षीय पौडेल की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मनमोहन कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर ट्रांसप्लांट सेंटर में भर्ती कराया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, उन्होंने तेज सिरदर्द और उल्टी की शिकायत की और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।डाक्टर उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रहे हैं और अब तक उनकी हालत सामान्य है।

    बातचीत की गई स्थगित

    राष्ट्रपति पौडेल को शनिवार सुबह जेन जी समूह के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करनी थी, जिनमें से 20 प्रतिनिधि बातचीत के लिए राष्ट्रपति कार्यालय पहुंच चुके थे। हालांकि, पौडेल की तबीयत बिगड़ने के बाद बातचीत सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।