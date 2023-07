Nepal PM पुष्प कमल दहल प्रचंड की पत्नी Sita Dahal का निधन, लंबे समय से थीं बीमार

काठमांडू, एएनआई। Nepal PM's Wife Sita Dahal Passes Away: नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की पत्नी सीता दहल का बुधवार को निधन हो गया। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। सीता दहल लंबे समय से बीमार चल रही थीं।

नेपाल के पीएम की पत्नी ने 69 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। डॉक्टरों ने बताया कि बुधवार को सुबह आठ बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनका निधन हो गया। अस्पताल ने उन्हें 8.33 बजे मृत घोषित कर दिया।

Sita Dahal, wife of Nepal PM Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda', passed away today after suffering a cardiac arrest following prolonged illness. pic.twitter.com/zqLL9FJTlN