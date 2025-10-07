नेपाल के पूर्व पीएम और गृहमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सत्ता परिवर्तन के बाद लिया गया एक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के युवा नेतृत्व वाले जेनजी समूह ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों के लिए अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है।

काठमांडू जिला पुलिस सर्कल के प्रवक्ता, पुलिस अधीक्षक पवन भट्टाराई ने पुष्टि की कि यह एफआइआर काठमांडू जिला पुलिस कार्यालय, भद्रकाली में ओली और नेपाली कांग्रेस के नेता लेखक के खिलाफ दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि चूंकि इस मामले की जांच के लिए एक आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है, पुलिस ने एफआइआर को जस्टिस गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आयोग को अग्रेषित कर दिया है।