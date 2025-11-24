नेपाल में महसूस हुए भूकंप के झटके, अन्नपूर्णा II पहाड़ के पास रहा केंद्र
रविवार को नेपाल के गंडकी प्रांत के कास्की जिले में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र अन्नपूर्णा II पर्वत के पास था। यह झटका बालुंग, लामजुंग और स्यांगजा जिलों में भी महसूस किया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को नेपाल के गंडकी प्रांत के कास्की जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता चार रही। बताया जा रहा है कि भूकंप शाम 5.17 बजे रिकॉर्ड किया गया और इसका एपिसेंटर अन्नपूर्णा II पहाड़ के पास था।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस भूकंप के कारण किसी भी प्रकार के कोई नुकसान की खबर नहीं है। यह झटका पड़ोसी बालुंग, लामजुंग और स्यांगजा जिलों में भी महसूस किया गया। भूकंप से किसी नुकसान की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।