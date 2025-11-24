नेपाल में महसूस हुए भूकंप के झटके, अन्नपूर्णा II पहाड़ के पास रहा केंद्र

रविवार को नेपाल के गंडकी प्रांत के कास्की जिले में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र अन्नपूर्णा II पर्वत के पास था। यह झटका बालुंग, लामजुंग और स्यांगजा जिलों में भी महसूस किया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है।

