नेपाल में तीसरी बार कैबिनेट का विस्तार, दो युवा मंत्रियों को दिलाई गई शपथ; संभालेंगे ये विभाग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने तीसरी बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। रविवार को दो नए मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया।

राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने एक विशेष समारोह में प्रधानमंत्री की सलाह पर बबलू गुप्ता और सुधा गौतम को पद की शपथ दिलाई। गुप्ता को युवा एवं खेल विभाग दिया गया है, जबकि गौतम को स्वास्थ्य एवं जनसंख्या विभाग का प्रभार सौंपा गया है।