नेपाल में तीसरी बार कैबिनेट का विस्तार, दो युवा मंत्रियों को दिलाई गई शपथ; संभालेंगे ये विभाग
नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने तीसरी बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बबलू गुप्ता और सुधा गौतम को मंत्री पद की शपथ दिलाई। गुप्ता को युवा एवं खेल विभाग, जबकि गौतम को स्वास्थ्य एवं जनसंख्या विभाग का प्रभार सौंपा गया है। कार्की अगले आम चुनावों तक प्रधानमंत्री बनी रहेंगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने तीसरी बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। रविवार को दो नए मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया।
राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने एक विशेष समारोह में प्रधानमंत्री की सलाह पर बबलू गुप्ता और सुधा गौतम को पद की शपथ दिलाई। गुप्ता को युवा एवं खेल विभाग दिया गया है, जबकि गौतम को स्वास्थ्य एवं जनसंख्या विभाग का प्रभार सौंपा गया है।
कैबिनेट में अब कुल 10 मंत्री
मंत्रिमंडल में अब कुल 10 मंत्री हैं। नेपाल में आठ और नौ सितंबर को हुए जेन जी विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था।
12 सितंबर को कार्की को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। कार्की पांच मार्च को होने वाले अगले आम चुनावों तक प्रधानमंत्री रहेंगी।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
