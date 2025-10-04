जर्मनी के म्यूनिख हवाई अड्डे के पास ड्रोन दिखने से हड़कंप, 17 फ्लाइट रद

जर्मनी के म्यूनिख हवाई अड्डे के पास ड्रोन देखे जाने के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गईं और कई विमानों के मार्ग बदल दिए गए जिससे लगभग 3000 यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए। अधिकारियों ने ड्रोन को मार गिराने के लिए सख्त कदम उठाने का वादा किया है। म्यूनिख हवाई अड्डे के पास ड्रोन का दिखना इस प्रकार की घटनाओं की श्रृंखला में नया है।

म्यूनिख हवाई अड्डे के पास ड्रोन नजर आने की घटना इस तरह की घटनाओं की श्रृंखला में नवीनतम है। इससे यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों पर संभवत: रूस द्वारा निर्देशित हाइब्रिड हमलों की आशंका बढ़ गई हैं। हालांकि, क्रेमलिन ने इन घटनाओं में किसी भी तरह की संलिप्तता से इन्कार किया है।