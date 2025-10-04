Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जर्मनी के म्यूनिख हवाई अड्डे के पास ड्रोन दिखने से हड़कंप, 17 फ्लाइट रद

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:00 AM (IST)

    जर्मनी के म्यूनिख हवाई अड्डे के पास ड्रोन देखे जाने के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गईं और कई विमानों के मार्ग बदल दिए गए जिससे लगभग 3000 यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए। अधिकारियों ने ड्रोन को मार गिराने के लिए सख्त कदम उठाने का वादा किया है। म्यूनिख हवाई अड्डे के पास ड्रोन का दिखना इस प्रकार की घटनाओं की श्रृंखला में नया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जर्मनी के म्यूनिख हवाई अड्डे के पास ड्रोन दिखने से हड़कंप (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जर्मनी के म्यूनिख हवाई अड्डे के पास रात में ड्रोन देखे जाने के कारण दर्जनों उड़ानें रद कर दी गईं। वहीं, कई विमानों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए। इसके कारण 3,000 यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए। नेताओं ने ड्रोनों को मार गिराने के लिए कड़े कदम उठाने का वादा किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    म्यूनिख हवाई अड्डे के पास ड्रोन नजर आने की घटना इस तरह की घटनाओं की श्रृंखला में नवीनतम है। इससे यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों पर संभवत: रूस द्वारा निर्देशित हाइब्रिड हमलों की आशंका बढ़ गई हैं। हालांकि, क्रेमलिन ने इन घटनाओं में किसी भी तरह की संलिप्तता से इन्कार किया है।

    ड्रोन देखे जाने के कई उड़ानें रद

    हवाई अड्डा प्रशासन ने कहा कि गुरुवार देर शाम कई ड्रोन देखे जाने के कारण हवाई यातायात नियंत्रण को परिचालन स्थगित करना पड़ा, जिसके कारण 17 उड़ानें रद करनी पड़ीं और लगभग 3,000 यात्रियों की यात्रा बाधित हुई। उन्हें जरूरी चीजें और भोजन उपलब्ध कराई गईं। 15 अन्य आने वाली उड़ानों का मार्ग क्षेत्र के आसपास मोड़ दिया गया।

    बावेरिया के एक मंत्री ने कहा, ''पुलिस को ड्रोन को मार गिराने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए राज्य स्तरीय आपातकालीन कानून बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने हवाई क्षेत्र पर संप्रभुता चाहिए।''

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- जर्मनी में इंजीनियरिंग, IT और हेल्थकेयर जॉब्स पाने का मौका, ‘अपॉर्चुनिटी कार्ड’ से पा सकते हैं 3 साल का वीसा और नौकरी