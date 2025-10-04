जर्मनी के म्यूनिख हवाई अड्डे के पास ड्रोन दिखने से हड़कंप, 17 फ्लाइट रद
जर्मनी के म्यूनिख हवाई अड्डे के पास ड्रोन देखे जाने के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गईं और कई विमानों के मार्ग बदल दिए गए जिससे लगभग 3000 यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए। अधिकारियों ने ड्रोन को मार गिराने के लिए सख्त कदम उठाने का वादा किया है। म्यूनिख हवाई अड्डे के पास ड्रोन का दिखना इस प्रकार की घटनाओं की श्रृंखला में नया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जर्मनी के म्यूनिख हवाई अड्डे के पास रात में ड्रोन देखे जाने के कारण दर्जनों उड़ानें रद कर दी गईं। वहीं, कई विमानों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए। इसके कारण 3,000 यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए। नेताओं ने ड्रोनों को मार गिराने के लिए कड़े कदम उठाने का वादा किया है।
म्यूनिख हवाई अड्डे के पास ड्रोन नजर आने की घटना इस तरह की घटनाओं की श्रृंखला में नवीनतम है। इससे यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों पर संभवत: रूस द्वारा निर्देशित हाइब्रिड हमलों की आशंका बढ़ गई हैं। हालांकि, क्रेमलिन ने इन घटनाओं में किसी भी तरह की संलिप्तता से इन्कार किया है।
ड्रोन देखे जाने के कई उड़ानें रद
हवाई अड्डा प्रशासन ने कहा कि गुरुवार देर शाम कई ड्रोन देखे जाने के कारण हवाई यातायात नियंत्रण को परिचालन स्थगित करना पड़ा, जिसके कारण 17 उड़ानें रद करनी पड़ीं और लगभग 3,000 यात्रियों की यात्रा बाधित हुई। उन्हें जरूरी चीजें और भोजन उपलब्ध कराई गईं। 15 अन्य आने वाली उड़ानों का मार्ग क्षेत्र के आसपास मोड़ दिया गया।
बावेरिया के एक मंत्री ने कहा, ''पुलिस को ड्रोन को मार गिराने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए राज्य स्तरीय आपातकालीन कानून बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने हवाई क्षेत्र पर संप्रभुता चाहिए।''
